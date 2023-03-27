Оккупанты понимают неизбежность контрнаступления Сил обороны Украины, поэтому ищут быструю наживу, чтобы впоследствии сбежать. В телеграмм-каналах распространяется информация, что в оккупированном Донецке задержали так называемого "советника министра ДНР" Юрия Бухмана при получении взятки в размере 200 тысяч долларов, информирует 24 Канал.
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Оккупанта поймали на взятке в 200 тысяч долларов
Местные телеграмм-каналы ссылаются на источник в "следственных органах ДНР". Юрий Бухман, которого считают приближенным к так называемому руководству "МВД ДНР", был задержан при получении взятки еще 25 марта.
По имеющимся данным, "кейс" Бухмана состоял из "отработанной двухходовки".
"Сначала УБОП МВД ДНР арестовал большую партию сельхозтехники, затем Бухман вежливо предложил "решить вопрос" о ее возвращении", – пишут в соцсетях.
В настоящее время якобы решается вопрос "об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". При этом в так называемой ДНР уже представлена целая линейка силовых структур из России, в частности Управления ФСБ.
Ставленики Кремля выгребают последнее из оккупированного Донбасса
- Оккупанты провалили проект постройки водопровода из Ростова в Донбасс. Ставленник Кремля в оккупированном Донецке Денис Пушилин и его свита вместе с чиновниками Ростовской области развернули масштабную деятельность ради кражи огромной выделенной из российского бюджета суммы.
- Эти деньги, согласно документам, предназначались для строительства водопровода из реки Дон в оккупированный Донецк. С самого начала проект не имел никакого реального смысла и был обречен на неудачу.
- Следует отметить, что Россия сократила свои расходы на содержание квазиреспублик на оккупированных территориях. От этого страдают и простые люди, в частности из-за того, что пророссийские главари решили оставить без денег горняков.
- Кроме того, Пушилин и другие представители оккупационной администрации в начале 2023 года разработали целый ряд "реформ", в результате которых у людей будут отбирать последние возможности обеспечивать себя едой.
- Тотальное обеднение населения на временно подконтрольных Кремлю территориях дало новые возможности пророссийским боевикам. В середине января 2023 г. в Донецк прибыла "делегация" одной из коллекторских компаний, которая принадлежит связанному с Путиным депутату госдумы России. Так называемые "коллекторы" начали забирать жилье у должников за коммуналку.