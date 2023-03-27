Окупанти розуміють неминучість контрнаступу Сил оборони України, тому шукають швидку наживу, щоб згодом втекти. У телеграм-каналах шириться інформація, що в окупованому Донецьку затримали так званого "радника міністра ДНР" Юрія Бухмана під час одержання хабаря в розмірі 200 тисяч доларів, інформує 24 Канал.

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Окупанта спіймали на хабарі у 200 тисяч доларів

Місцеві телеграм-канали посилаються на джерело в "слідчих органах ДНР". Юрія Бухмана, якого вважають наближеним до так званого керівництва "МВС ДНР" затримали під час одержання хабаря ще 25 березня.

За наявними даними, "кейс" Бухмана складався з "відпрацьованої двоходівки".

"Спочатку УБОЗ МВС ДНР заарештував велику партію сільгосптехніки, потім Бухман ввічливо запропонував "вирішити питання" про її повернення", – пишуть у соцмережах.

Наразі нібито вирішується питання "про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою". При цьому в так званій "ДНР уже представлена ціла лінійка силових структур із Росії, зокрема Управління ФСБ.

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