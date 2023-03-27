Окупанти розуміють неминучість контрнаступу Сил оборони України, тому шукають швидку наживу, щоб згодом втекти. У телеграм-каналах шириться інформація, що в окупованому Донецьку затримали так званого "радника міністра ДНР" Юрія Бухмана під час одержання хабаря в розмірі 200 тисяч доларів, інформує 24 Канал.
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Окупанта спіймали на хабарі у 200 тисяч доларів
Місцеві телеграм-канали посилаються на джерело в "слідчих органах ДНР". Юрія Бухмана, якого вважають наближеним до так званого керівництва "МВС ДНР" затримали під час одержання хабаря ще 25 березня.
За наявними даними, "кейс" Бухмана складався з "відпрацьованої двоходівки".
"Спочатку УБОЗ МВС ДНР заарештував велику партію сільгосптехніки, потім Бухман ввічливо запропонував "вирішити питання" про її повернення", – пишуть у соцмережах.
Наразі нібито вирішується питання "про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою". При цьому в так званій "ДНР уже представлена ціла лінійка силових структур із Росії, зокрема Управління ФСБ.
Ставленики Кремля вигрібають останнє з окупованого Донбасу
- Окупанти провалили проєкт побудови водопроводу із Ростова на Донбас. Ставленик Кремля в окупованому Донецьку Денис Пушилін та його оточення разом із чиновниками Ростовської області розгорнули масштабну діяльність заради крадіжки величезної виділеної з російського бюджету суми.
- Ці гроші, згідно з документами, призначалися для будівництва водогону з річки Дон до окупованого Донецька. Від самого початку проєкт не мав ніякого реального сенсу та був приреченим на невдачу.
- Слід зазначити, що Росія скоротила свої витрати на утримання квазіреспублік на окупованих територіях. Від цього страждають і прості люди, зокрема через те, що проросійські ватажки вирішили залишити без грошей гірників.
- Крім того, Пушилін та інші представники окупаційної адміністрації на початку 2023 року розробили цілу низку "реформ", внаслідок яких у людей відбиратимуть останні можливості забезпечувати себе їжею.
- Тотальне збідніння населення на тимчасово підконтрольних Кремлю територіях дало нові можливості проросійським бойовикам. У середині січня 2023 року в Донецьк прибула "делегація" однієї з колекторських компаній, яка належить пов'язаному з Путіним депутату держдуми Росії. Так звані "колектори" почали забирати житло у боржників за комуналку.