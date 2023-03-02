За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, Пушилін та інші представники окупаційної адміністрації лише за перші два місяці 2023 року розробили цілу низку "реформ", завдяки яким у людей відбиратимуть останні можливості забезпечувати себе їжею. При цьому більшість нововведень загортають в обгортку "переформатування нормативно-правових актів як у Росії".
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А от покращень після оголошення Путіним про анексію ак званих "ДНР" та "ЛНР" місцеві жителі не дочекались взагалі ніяких.
Зарплат нема вже кілька місяців
- Коли бункерний фюрер підписував наказ про визнання квазіреспублік "територією Росії", чимало людей цьому раділи. Оскільки всі обдурені телевізором вважали, що Путін ледве не особисто наводитиме у них порядок та відсторонить від влади місцевих бандитів.
- Крім того, майже всі "ватні" донеччани та луганчани вірили, що із цим рішенням їм автоматично підвищать зарплати та пенсії, ціни на все опустяться хоча б до рівня ростовських, а шахти і всі інші підприємства отримають купу заказів від Москви.
- Сподівалися всі й на те, що між Росією та окупованими територіями більше не буде ніяких пунктів пропуску з тотальними перевірками, митом та іншими аналогічними речами.
- Втім, очевидно, що нічого з цього не сталося. Першим "покращенням", яке миттєво всі відчули на собі після анексії, було подорожчання ціни на бензин. Надалі ж на недогромадян Росії проблеми посипалися, ніби сніжний ком.
- Кремль вирішив суттєво скоротити дотації на утримання тимчасово захоплених частин Сходу України та поставив місцеві "адміністрації" перед фактом, що відтепер вони мають забезпечувати себе самостійно. У всіх містах з'явилися банди кадировців, які почали перерозподіл місцевого наркобізнесу та "віджимання" фінансових потоків під себе.
- Ба більше, на Донбас почали масово заїжджати відправлені у відрядження посадовці та силовики для підготовки заміни бюджетників, поліцейських та "МДБшників" російськими кадрами.
Цілком зрозуміло, що перспективи бути звільненими та відправитися на фронт аж ніяк не влаштовує місцевих терористів, які 8 років вважали себе власниками життя на Донбасі. Однак Путіну та його поплічникам-кураторам бананових утворень на бажання інших надалі гарно жити глибоко начхати. Вони почали поступово відправляти відпрацьований матеріал типу Едуарда Басуріна на смітник історії.
Паралельно з цим всі відповідальні за економіку у "ДНР" та "ЛНР" панічно розробляли плани з наповнення бюджетів, бо економічний стан окупованого Донбасу перебував в агональному стані ще у 2014-му році, а грошей, які надходять до казни, аж ніяк не може вистачити не те що на підтримку рівня життя, а й навіть на виплати зарплат бюджетникам.
Рішення прийшло само собою: закриття збиткових підприємств, лікарень, зменшення кількості шкіл та звільнення всіх, кого тільки можна. А щоб закріпити "економічний успіх" у багатьох сферах людям просто припинили видавати зарплату. Наприклад, гірники у Донецьку та Макіївці, не бачили виплат ще за грудень. При цьому їм два місяці обіцяли, що ось-ось все буде, а тепер і взагалі кажуть, що десь у квітні якусь копійчину знайдуть. Аналогічна ситуація з медиками та працівниками освіти, яким не лише затримують виплати, але й зменшують об'єми премій та доплат.
Комунальні "веселощі" продовжуються
Звісно, окрім всіх вищеописаних реформ, на окупованому Донбасі також вирішили й дотягнути рівень комунальних платежів до російського рівня. Тобто підвищити тарифи у багато разів. Втім, щоб не наражатися на соціальні бунти, робити це у Пушиліна захотіли поступово. І начебто всі з таким станом справ погодилися, але після січневих платіжок та оплат у місцевій "владі" якось посумнішали. Мовляв, грошей зовсім мало, треба з цим щось робити.
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Тому для створення "економічного дива" вирішили ввести ще один вид комунальних платежів – відрахування у так званий фонд капітального ремонту, який швидкоруч створили для збільшення поборів.
Зрозуміло, що ніяких ремонтів ніхто й ніде робити навіть не збирається, але ж утримання на користь "республіки" по 830 рублів щомісяця – цілком суттєвий вклад у її бюджет. А головне, що все "як у Росії".
З яких грошей місцеві жителі сплачуватимуть всі податки та збори, Пушиліна та компанію геть не хвилює, хоча для середньостатистичного мешканця "ДНР" ця сума є дуже суттєвою. То ж час, коли на окупованих територіях людям взагалі не буде за що купити їжу, стрімко наближається.