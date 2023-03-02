По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, Пушилин и другие представители оккупационной администрации только за первые два месяца 2023 разработали целый ряд "реформ", благодаря которым у людей будут отбирать последние возможности обеспечивать себя едой. При этом большинство нововведений заворачиваются в обертку "переформатирование нормативно-правовых актов как в России".

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А вот улучшений после объявления Путиным об аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР" местные жители не дождались вообще никаких.

Зарплат нет уже несколько месяцев

Когда бункерный фюрер подписывал приказ о признании квазиреспублик "территорией России", немало людей этому радовались. Поскольку все обманутые телевизором считали, что Путин чуть ли не будет наводить в них порядок и отстранит от власти местных бандитов.

Кроме того, почти все "ватные" дончане и луганчане верили, что с этим решением им автоматически повысят зарплаты и пенсии, цены на все опустятся хотя бы до уровня ростовских, а шахты и все другие предприятия получат кучу заказов от Москвы.

Надеялись все и на то, что между Россией и оккупированными территориями больше не будет никаких пунктов пропуска с тотальными проверками, пошлинами и другими аналогичными вещами.

Впрочем, очевидно, что ничего из этого не вышло. Первым "улучшением", которое мгновенно все испытали на себе после аннексии, было подорожание цены на бензин. В дальнейшем же на недограждан России проблемы посыпались, как снежный ком.

Кремль решил существенно сократить дотации на содержание временно захваченных частей Востока Украины и поставил местные администрации перед фактом, что отныне они должны обеспечивать себя самостоятельно. Во всех городах появились банды кадыровцев, начавших перераспределение местного наркобизнеса и "отжим" финансовых потоков под себя.

Более того, на Донбасс начали массово заезжать отправленные в командировку чиновники и силовики для подготовки замены бюджетников, полицейских и "МГБшников" российскими кадрами.

Вполне понятно, что перспективы быть уволенным и отправиться на фронт никак не устраивает местных террористов, которые 8 лет считали себя хозяевами жизни на Донбассе. Однако Путину и его приспешникам-кураторам банановых образований на желания других и в дальнейшем хорошо жить глубоко плевать. Они начали постепенно отправлять отработанный материал типа Эдуарда Басурина на свалку истории.

Параллельно с этим все ответственные за экономику в "ДНР" и "ЛНР" панически разрабатывали планы по наполнению бюджетов, потому что экономическое состояние оккупированного Донбасса находилось в агональном состоянии еще в 2014 году, а поступающих в казну денег никак не может хватить не только на поддержание уровня жизни, но даже на выплаты зарплат бюджетникам.

Решение пришло само собой: закрытие убыточных предприятий, больниц, уменьшение количества школ и увольнение всех, кого только можно. А чтобы закрепить "экономический успех" во многих областях людям просто прекратили выдавать зарплату. Например, горняки в Донецке и Макеевке не видели выплат еще за декабрь. При этом им два месяца обещали, что вот-вот все будет, а теперь и вообще говорят, что где-то в апреле какую-нибудь копеечку найдут. Аналогичная ситуация с медиками и работниками образования, которым не только задерживают выплаты, но и уменьшают объемы премий и доплат.

Коммунальное "веселье" продолжаются

Конечно, кроме всех вышеописанных реформ, на оккупированном Донбассе также решили дотянуть уровень коммунальных платежей до российского уровня. То есть повысить тарифы во много раз. Впрочем, чтобы не спровоцировать социальные бунты, делать это у Пушилина захотели постепенно. И вроде бы все с таким положением дел согласились, но после январских платежек и оплат в местной "власти" как-то загрустили. Мол, денег совсем мало, надо с этим что-то делать.

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Поэтому для создания "экономического чуда" решили ввести еще один вид коммунальных платежей – отчисления в так называемый фонд капитального ремонта, который быстро создали для увеличения поборов.

Понятно, что никаких ремонтов никто и нигде делать даже не собирается, но удержание в пользу "республики" по 830 рублей ежемесячно – вполне существенный вклад в ее бюджет. А главное, что все "как в России".

С каких денег местные жители будут платить все налоги и сборы, Пушилина и компанию совсем не волнует, хотя для среднестатистического жителя "ДНР" эта сумма очень важна. То время, когда на оккупированных территориях людям вообще не будет за что купить еду, стремительно приближается.