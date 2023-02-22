По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, именно из-за тотальной нехватки персонала в больницах и госпиталях, принимающих российских военных, Кремлю и приходится постоянно вербовать российских медиков для работы на временно оккупированных территориях. Специалистам из глубинок обещали двойные зарплаты, выдачу квартир и гораздо лучшие условия, чем они имели на болотах.

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Понятно, что раздача недвижимости каждому из таких медиков для России не составляла никакой проблемы, ведь в каждом оккупированном после 2014 года городе пустует множество заброшенного проукраинским населения жилья. Совсем несложно России давался и перерасчет 30–60 тысяч рублей в месяц, потому что медиков в так называемые "ДНР" и "ЛНР" приехало мало, а печатные станки в российской столице работают без остановки.

Ждали аннексии, но получили ухудшение

Впрочем, несмотря на большое желание набрать в квазиреспублике нужное количество персонала для стабилизации работы медицинских учреждений, много желающих сменить барак на уютную квартирку в Донецке или Макеевке не нашлось.

Судя по всему, большинство российских врачей рассудительно подумали о последствиях такого переезда и пришли к выводам, что в случае успешного контрнаступления ВСУ их шансы встретиться с украинскими правоохранителями слишком высоки. И вообще медработникам не понравилась идея оказаться в зоне боевых действий, заниматься отрезанием рук и ног и получать при этом 700–800 долларов зарплаты по официальному курсу.

Конечно, нашлись и те, кто согласился отправиться на оккупированные территории, однако в целом российским солдатам лучше от этого не стало. Из-за огромного количества раненых во всех больницах, принимающих "трехсотых" с фронтов, тысячи окупантов все равно были вынуждены умирать без получения необходимой помощи.

Кроме того, российские медики-гастролеры не совсем прижились в местных коллективах. Ведь жители на оккупированных территориях едва выживают с откровенно нищенскими зарплатами, в то время как их "залетные" коллеги получили возможность жить на широкую ногу. Между местными и заезжими медиками нередко случались конфликты на этой почве.

Санитарки, медсестры и врачи, которым на оккупированном Донбассе платили по 7–15 тысяч рублей, почти весь 2022 жаловались на крайне маленькие зарплаты, ухудшение жизни из-за роста цен, а также невозможность нормально отдохнуть. Многим хирургам, травматологам и анестезиологам приходилось отрабатывать изменения по несколько суток, а об отпуске им даже запретили мечтать.

Понятно, что при этом сбежать с оккупированных территорий россияне медикам очень часто физически запрещали, потому что без некоторых специалистов мог бы исчезнуть смысл работы целых отделений.

Когда Путин объявил об аннексии существующих лишь в его воображении "республик", донецкие и луганские медики в своем большинстве просто обезумели от радости. Ведь "присоединение" к России в их ожиданиях означало переход на уровень зарплат как в России, а некоторые вообще думали, что теперь границы откроются, и они смогут бежать в какой-то условный Санкт-Петербург. Но этого не произошло, потому что "русский мир" – это всегда обман и унижение.

Местным обещали повышение, но наоборот урезали выплаты

После громкого объявления Путиным того, что оккупированные им территории теперь являются "частью России", для местных жителей практически ничего не изменилось. Захватчики не просто не открыли границы, но даже усилили за ними контроль. Цены на продукты продолжили расти и стали даже больше московских. Кроме того, на оккупированных частях Донбасса подняли тарифы на коммунальные услуги, а вот проиндексировать зарплаты обещали только в начале 2023 года.

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Впрочем, поскольку российскому бюджету стало плохо, а квазиреспублики превратились для Москвы в огромное бремя, финансирование всех бюджетников в Кремле решили возложить на представителей местной "власти". Мол, если раньше кормили всю Украину, добро пожаловать на самообеспечение. Понятно, что подобные реформы для многих местных жителей, работающих на госслужбе, означали еще большее ухудшение жизни. Ведь никаких средств, чтобы даже просто выплатить все зарплаты людям, нет.

Так начались махинации. Согласно отчетам и рассказам по телевидению, донецким медикам в январе якобы насчитали суммарно более 5 миллионов рублей надбавок, однако никто из врачей и медсестер не получил никакой дополнительной копейки. Более того, зарплаты за первый месяц 2023 года медики получили значительно ниже, чем обычно, потому что по неизвестным причинам им перечислили только оклады, а все привычные надбавки отменили без предупреждений. При этом выплаты для заезжих врачей вообще никак не изменились.

Конечно, эта ситуация демотивировала медиков, из-за чего некоторые из них стали менее ответственно относиться к лечению российских военных.