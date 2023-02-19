Главное управление разведки опубликовало перехват телефонных разговоров одного из предводителей так называемой "ДНР" Безлера с кадровым сотрудником ФСБ, в которых они обсуждают ликвидацию террористки "Корса" и взрывы во время ее захоронения.

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Боевики стали сомневаться в своем командовании

Безлер предположил, что террористку Ольгу Качуру по прозвищу "Корса" убили представители военного командования псевдореспублики. Кроме того, он предположил, что на ее похоронах планировалось убийство и других диверсантов.

"Такое впечатление, что убийство "Корсы" было спланировано так, чтобы всех нас собрать и одним махом положить, я так понимаю", – говорит Беслер.

Безлер добавил, что во время прощания с террористкой должно было присутствовать все военное командование так называемой ДНР.

Перехвачен разговор боевиков: смотрите видео

Что известно о террористке