Главное управление разведки опубликовало перехват телефонных разговоров одного из предводителей так называемой "ДНР" Безлера с кадровым сотрудником ФСБ, в которых они обсуждают ликвидацию террористки "Корса" и взрывы во время ее захоронения.
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Боевики стали сомневаться в своем командовании
Безлер предположил, что террористку Ольгу Качуру по прозвищу "Корса" убили представители военного командования псевдореспублики. Кроме того, он предположил, что на ее похоронах планировалось убийство и других диверсантов.
"Такое впечатление, что убийство "Корсы" было спланировано так, чтобы всех нас собрать и одним махом положить, я так понимаю", – говорит Беслер.
Безлер добавил, что во время прощания с террористкой должно было присутствовать все военное командование так называемой ДНР.
Перехвачен разговор боевиков: смотрите видео
Что известно о террористке
- До 2014 Ольга Качура служила подполковником украинской милиции. С началом войны на Донбассе перешла на сторону врага и стала командиркой ракетного дивизиона 3 ОМБр "Беркут" так называемой "ДНР", получила российский паспорт.
- Уроженка Донецка "Корса" с 2014 года активно участвовала в террористических действиях. Специальное обучение военному делу селезня прошла в России. Также известно об участии женщины в формировании так называемой "народной милиции ДНР".
- 3 августа о ликвидации Качуры сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем телеграмм-канале
- 4 августа в оккупированном Донецке вблизи Театра оперы и балета раздался мощный взрыв. В этот день там проходила церемония прощания с погибшим командиром окупантов из так называемой "ДНР" Ольгой Качурой по прозвищу "Корса". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг обвинение оккупационных властей Донецка в обстрелах со стороны ВСУ.