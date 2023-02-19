Головне Управління розвідки опублікувало перехоплення телефонних розмов одного з ватажків так званої "ДНР" Безлера з кадровим співробітником ФСБ, в яких вони обговорюють ліквідацію терористки "Корса" та вибухи під час її поховання.

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Бойовики почали сумніватися у своєму командуванні

Безлер припустив, що терористку Ольгу Качуру на прізвисько "Корса", вбили представники військового командування псевдореспубліки. Окрім того, він припустив, що на її похороні планувалося вбивство й інших диверсантів.

"Таке враження, що вбивство "Корси було сплановане так, щоб всіх нас зібрати та одним махом покласти, я так розумію", – каже співрозмовник Безлера.

Безлер додав, що під час прощання з терористкою мало бути присутнє все військове командування так званої ДНР.

Перехоплена розмова бойовиків: дивіться відео

Що відомо про терористку