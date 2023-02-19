Головне Управління розвідки опублікувало перехоплення телефонних розмов одного з ватажків так званої "ДНР" Безлера з кадровим співробітником ФСБ, в яких вони обговорюють ліквідацію терористки "Корса" та вибухи під час її поховання.
Дивіться також Зібрали, щоб президента послухати, – окупант розповідає про 80 "200-х" в Донецьку
Бойовики почали сумніватися у своєму командуванні
Безлер припустив, що терористку Ольгу Качуру на прізвисько "Корса", вбили представники військового командування псевдореспубліки. Окрім того, він припустив, що на її похороні планувалося вбивство й інших диверсантів.
"Таке враження, що вбивство "Корси було сплановане так, щоб всіх нас зібрати та одним махом покласти, я так розумію", – каже співрозмовник Безлера.
Безлер додав, що під час прощання з терористкою мало бути присутнє все військове командування так званої ДНР.
Перехоплена розмова бойовиків: дивіться відео
Що відомо про терористку
- До 2014 року Ольга Качура служила підполковником української міліції. З початком війни на Донбасі перейшла на бік ворога й стала командиркою ракетного дивізіону 3 ОМБр "беркут" так званої "ДНР", отримала російський паспорт.
- Уродженка Донецька "Корса" з 2014 року брала активну участь у терористичних діях. Спеціальне навчання військової справи качура пройшла у Росії. Також відомо про участь жінки у формуванні так званої "народної міліції ДНР".
- 3 серпня про ліквідацію Качури повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму телеграм-каналі
- 4 серпня в окупованому Донецьку поблизу Театру опери та балету пролунав потужний вибух. У цей день там відбувалась церемонія прощання з загиблою командиркою окупантів з так званої "ДНР" Ольгою Качурою на прізвисько "Корса". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував звинувачення окупаційної влади Донецька в обстріли з боку ЗСУ.