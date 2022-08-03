Про смерть зрадниці повідомив журналіст Денис Казанський, посилаючись на заяву гауляйтера тимчасово окупованої Горлівки івана приходька. На початку січня 2022 року Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив качуру до 12 років позбавлення волі за статтею про тероризм.

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Демілітаризація зрадниці

Денис Казанський повідомив, що у межах "кроку доброї волі" на Донбасі пройшла демілітаризацію відома терористка ольга качура, вона ж "корса". Гауляйтер росіян у тимчасово окупованій Горлівці іван приходько заявив, що вона "гєроічєскі погібла", що може свідчити про знищення качури під час бойових дій. Заяву так званого "керівника" окупаційної адміністрації поширили кремлівські пропагандисти.

Що відомо про ольгу качуру

До 2014 року ольга качура служила підполковником української міліції. З початком війни на Донбасі перейшла на бік ворога й стала командиркою ракетного дивізіону 3 ОМБр "беркут" так званої "днр", отримала російський паспорт.

Уродженка Донецька "корса" з 2014 року брала активну участь у терористичних діях. Спеціальне навчання військової справи качура пройшла у росії. Також відомо про участь жінки у формуванні так званої "народної міліції днр".

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Зрадниця займалась безпосереднім керівництвом обстрілів позицій військових ЗСУ та добровольчих батальйонів реактивними системами залпового вогню "Град".

Отримавши заочний вирок у 12 років позбавлення волі, засуджена переховувалася від правосуддя на тимчасово окупованій території Донецької області, її було оголошено у розшук.

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