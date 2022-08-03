О смерти предательницы сообщил журналист Денис Казанский, ссылаясь на заявление гауляйтера временно оккупированной Горловки ивана приходько. В начале января 2022 года Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил качуру к 12 годам лишения свободы по статье о терроризме.

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Демилитаризация предательницы

Денис Казанский сообщил, что в рамках "шага доброй воли" на Донбассе прошла демилитаризацию известная террористка ольга качура, она же "корса". Гауляйтер россиян во временно оккупированной Горловке иван приходько заявил, что она "героически погибла", что может свидетельствовать об уничтожении качуры во время боевых действий. Заявление так называемого "руководителя" оккупационной администрации распространили кремлевские пропагандисты.

Что известно об ольге качуре

До 2014 года ольга качура служила подполковником украинской милиции. С началом войны на Донбассе перешла на сторону врага и стала командиркой ракетного дивизиона 3 ОМБр "Беркут" так называемой "ДНР", получила российский паспорт.

Уроженка Донецка "корса" с 2014 года активно участвовала в террористических действиях. Специальное обучение военному делу качура прошла в России. Также известно об участии женщины в формировании так называемой "народной милиции днр".

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Предательница занималась непосредственным руководством обстрелов позиций военных ВСУ и добровольческих батальонов реактивными системами залпового огня "Град".

Получив заочный приговор на 12 лет лишения свободы, осужденная скрывалась от правосудия на временно оккупированной территории Донецкой области, она была объявлена в розыск.

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