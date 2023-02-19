Российским захватчикам следует брать пример со своих коллег и чаще слушать Путина, а не воевать. Заметим, что из-за внезапных взрывов в Донецке к Кобзону отправилось около 80 врагов.

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Еще 200 оккупантов сбежали

На этом же перехвате слышно, что 80 ликвидированных солдат – это не единственная беда для России, которая произошла за последнее время. В потоке ругательства можно выловить слова оккупанта о том, что около 200 зэков, которых Пригожин завербовал в ЧВК "Вагнера", сбежали. Очевидно, они поняли, что не хотят умирать.

Они (оккупанты – 24 Канал) пошли в клуб смотреть этого, президента, нах*й, *бать, и *банули в клуб… Да, каких из зоны набирали, вот они с**балися. 200 человек,

– сказал захватчик.

По его словам, неизвестно куда именно вагнеровцы сбежали. Вероятно, они сейчас разгуливают по лесам близ Угледара на Донетчине. Кроме того, он предположил, что Вооруженные Силы обнаружили скопление оккупантов за тем, что в одном месте было много мобильных телефонов.

Оккупант жалуется на проблемы на фронте: слушайте перехват ГУР

Обратите внимание! В ГУР еще раз подчеркнули, что за каждое военное преступление, которое оккупанты совершают против Украины, будет справедливо для них возмездие.

Каждый день Россия теряет сотни солдат