Пожар вспыхнул на Косе. Вероятно, говорится о базе отдыха "Райский уголок".
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Что известно о пожаре в Бердянске
База отдыха до войны принадлежала главе Бердянской районной государственной администрации Алексею Бакаю. Впоследствии писали, что российские оккупанты там разместили свой госпиталь.
В Бердянске горит база отдыха: смотрите видео
По состоянию на 12:30 19 февраля враги еще не комментировали пожар и его последствия. Украинские власти также не говорили, сколько окупантов пошли за кораблем.
Последние новости Бердянска
- Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне свозят в Бердянск "зубы дракона". Ведь на оккупированной части Запорожской области оккупанты хотят улучшить свое укрепление, ожидая наступление ВСУ.
- Следует заметить, что россияне в городе выстрелами разогнали пенсионеров, которые становились в очередь получить денежные выплаты. Однако, очевидно, у окупантов нет ничего святого. Особенно, учитывая тот факт, что пенсионеры становились в очередь с полуночи, чтобы получить 10 тысяч рублей на хотя бы элементарное проживание.
- Взрывы в Бердянске случаются периодически. В частности, 8 февраля ВСУ отправили на "концерт Кобзона" более 100 окупантов. Ведь наши военные ударили в аэродром.