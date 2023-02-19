Пожежа спалахнула на Косі. Ймовірно, мовиться про базу відпочинку "Райський куточок".

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Що відомо про пожежу в Бердянську

База відпочинку до війни належала главі Бердянської районної державної адміністрації Олексію Бакаю. Згодом писали, що російські окупанти там розташували свій шпиталь.

У Бердянську палає база відпочинку: дивіться відео

Станом на 12:30 19 лютого вороги ще не коментували пожежі та її наслідків. Українська влада також не говорила, скільки окупантів пішли за кораблем.

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