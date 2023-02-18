За наявною інформацією, їх на вірну смерть повезли через Мелітополь. Про це розповів міський голова Іван Федоров.

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Десятки автобусів з зеками

Учора (17 лютого – 24 Канал) через Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м'ясо,

– підкреслив Федоров.

Він заважив, що на фронт відправили 43 білі автобуси з "елітними" російськими бійцями. Надіємося, не потрібно пояснювати, що це був сарказм. Колону з найманцями супроводжував позашляховик. На ньому можна було побачити позначку ПВК "Вагнер".

Через Мелітополь повезли вагнерівців на фронт: дивіться відео

Також у мережу виклали відео з самими вагнерівцями, які тішаться, що їдуть гинути. На ньому можна побачити, як вони танцюють під музику навпроти першої автостанції. Особливої уваги заслуговує один з героїв ролика. Він витанцьовує з кувалдою. Це вже своєрідний символ найманців. Чи то радше нагадування, що за непокору їх ліквідують. Причому зроблять це свої ж.

Вагнерівці тішаться, поки живі: дивіться відео

Окупанти звозять "зуби дракона"

Не найманцями єдиними. Відомо, що на окупованій частині Запорізької області загарбники вирішили посилити своє укріплення. Тимчасово окупованим Маріуполем у напрямку Бердянська повезли пірамідки з залізобетону. ЇХ у народі ще називають "зубами дракона".

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти повезли чимало таких "зубів дракона". Він зауважив, що їхня кількість значно перевищує кількість військової техніки. Цікаво, що ці оборонні "пірамідки" везуть з території Росії.

Окупанти через Маріуполь повезли "зуби дракона": дивіться відео

Не знаю, що вони ще укріплюють взимку, але у великій кількості "зуби дракона" з Росії через Маріуполь у бік Мангуша / Бердянська, (везуть – 24 Канал) знову. Кількість оборонних споруд, що перевозяться, значно перевищує кількість військової техніки,

– підкреслив він.

Петро Андрющенко припустив, що ворог дійсно може готуватися до від'ємного наступу у напрямку Москви.

Наостанок зауважимо, що ПВК "Вагнера" нічогеньких втрат зазнала від початку повномасштабного вторгнення. Відомо про те, що вбитими та пораненими з 24 лютого 2022 нараховують понад 30 тисяч бійців. Про це розповів речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Цікаво, що з цієї цифри 9 тисяч найманців убиті. А половина з цих 9 тисяч – себто 4 500 – загинула з середини грудня 2022 року.