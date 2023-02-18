По имеющейся информации, их на верную смерть повезли через Мелитополь. Об этом рассказал городской голова Иван Федоров.

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Десятки автобусов с зеками

Вчера (17 февраля – 24 Канал) через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо,

– подчеркнул Федоров.

Он отметил, что на фронт отправили 43 белых автобуса с "элитными" российскими бойцами. Надеемся, не нужно объяснять, что это был сарказм. Колонну с наемниками сопровождал внедорожник. На нем можно было увидеть отметку ЧВК "Вагнер".

Через Мелитополь повезли вагнеровцев на фронт: смотрите видео

Также в сеть выложили видео с самими вагнеровцами, которые радуются, что едут гибнуть. На нем можно увидеть, как они пляшут под музыку напротив первой автостанции. Особого внимания заслуживает один из героев ролика. Он выплясывает с кувалдой. Это уже своеобразный символ наемников. То ли скорее напоминание, что за неповиновение их ликвидируют. Причем сделают это свои.

Вагнеровцы радуются, пока живы: смотрите видео

Оккупанты свозят "зубы дракона"

Не наемниками единственными. Известно, что на оккупированной части Запорожской области захватчики решили усилить свое укрепление. Временно оккупированным Мариуполем в направлении Бердянска повезли пирамидки из железобетона. Их в народе еще называют "зубами дракона".

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты повезли немало таких "зубов дракона". Он отметил, что их количество значительно превышает количество военной техники. Любопытно, что эти оборонительные "пирамидки" везут с территории России.

Оккупанты через Мариуполь повезли "зубы дракона": смотрите видео

Не знаю, что они еще укрепляют зимой, но в большом количестве "зубы дракона" из России через Мариуполь в сторону Мангуша / Бердянска, (везут – 24 Канал) снова. Количество перевозимых оборонных сооружений значительно превышает количество военной техники,

– подчеркнул он.

Петр Андрющенко предположил, что враг действительно может готовиться к отрицательному наступлению в направлении Москвы.

Напоследок заметим, что ЧВК "Вагнера" понесла немалых потерь с начала полномасштабного вторжения. Известно, что убитыми и ранеными с 24 февраля 2022 года насчитывают более 30 тысяч бойцов. Об этом рассказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Интересно, что из этой цифры 9 тысяч наемников убиты. А половина из этих 9 тысяч – то есть 4 500 – погибла с середины декабря 2022 года.