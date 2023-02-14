По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, именно на главарей террористических группировок кремлевское руководство возлагает обязанности за принятие решений на местах, так что теперь Пушилин и Пасечник оказались в крайне неудобном для себя положении. При этом расчет Москвы состоит в том, что волна народного возмущения в случае чего захлестнет именно руководителей "Д/ЛНР", но вряд ли затронет Путина лично и его окружение.

Однако помогать князькам несуществующих "государств" их кураторы не собираются. Мол, если не справитесь, заменим вас на "крепких хозяйственников" из России, будем обвинять во всех провалах и сможем немного дольше тянуть время до настоящих голодных бунтов.

Путин пришел, а порядок не навел

Сложная финансово-экономическая ситуация в самой России, наложившаяся на тот факт, что Россия вообще не заинтересована в поддержании жизнедеятельности Донбасса, привела к тому, что правительству страны-агрессора пришлось сократить финансирование квазиреспублик до абсолютного минимума.

Фактически все оккупационные администрации на украинском Востоке поставили перед фактом: после объявления об аннексии становитесь полноценными регионами с урезанным правом на дотацию. То есть выживаете теперь сами, желаем удачи.

Для жителей временно оккупированных частей Донбасса и Луганской области подобные пертрубации не означают ничего хорошего. Тем более, что последние 9 лет они очень надеялись на то, что Путин придет к ним, едва ли не лично отстранит всех местных царьков от власти и прикажет привозить в магазины колбасу по 2.20.

Но реальность для тех, кто с радостью получал российские аусвайсы, оказалась совсем другой. Бункерный фюрер объявил их города "частью России", однако никакой порядок "как в Москве" не навел. Вместо картинки счастья, которую людям обещали с экранов телевизора, на аннексированных территориях можно увидеть лишь усугубление кризиса.

Переход на российские коммунальные тарифы хоть и сделали постепенным, но он стал достаточно ощутимым для каждого жителя "ДНР" и "ЛНР". То же можно сказать о повышении цен на топливо.

Минимальные зарплаты и пенсии хотя и были номинально проиндексированы до уровня, предусмотренного российским бюджетом, стремительный рост цен нивелировал увеличение доходов.

При этом эффект от полномасштабной войны все больше затягивает удавку на экономике "республик": из-за российских хаотических обстрелов в городах становится все больше разрушений, а филигранные прилеты по размещенным на предприятиях складам и нефтебазам никак не помогают оккупированным территориям обеспечивать самих себя.

Более того, из-за необходимости постоянно поддерживать ту же железную дорогу из бюджетов недореспублик постоянно приходится выделять немалые средства. Впрочем, как раз такие расходы Россия как раз хотя бы частично будет покрывать. Чего не скажешь о расходах на ремонт инфраструктуры, которая выходит из строя вовсе не из-за активных боевых действий.

Например, из-за отсутствия водоснабжения и совершенно бестолковых попыток прокачать то, чего нет, по системе для отопления, в Донецке из-за морозов разорвало примерно 30% трубопроводов. При этом специалистов, которые могли хотя бы поддержать ситуацию на определенном уровне в условиях отсутствия средств, на оккупированных территориях давно мобилизовали и утилизировали.

Не менее сложна ситуация на рынке труда, поскольку что в Донецкой, что в Луганской области царит тотальная безработица. Чтобы устроиться хоть на какую-нибудь работу, мужчинам нужно получить разрешение от военкомата, а это значит верную гибель. При этом нельзя сказать, что в том же Донецке или его агломерации было много вакансий, потому что предприятия массово уходят в простой или закрываются навсегда.

Существует ли хоть какой-то план выживания и поддержки "республик" у их вожаков, остается только догадываться. Ведь в таких условиях Донбасс, который "кормил Украину", обеспечить себя даже необходимым минимумом никак не способен. При этом урезать расходы специалистам по МММ и контрабанде дальше просто некуда, а доходам неоткуда взяться. Ведь заводы никак не обеспечены контрактами, а продавать уголь некому. Фактически все градообразующие предприятия Донетчины и Луганщины нежизнеспособны, а наиболее перспективные – ликероводочные заводы "Луга-Нова" и "ЛІК вместе с пивоваренным "Сарматом" – вряд ли будут способны прокормить "ДНР" и "ЛНР". Хотя бы потому, что главные потребители этой продукции регулярно уничтожаются в жерновах войны.

Так что в ближайшее время недореспублики ждет даже еще большее ухудшение жизни, чем кто-либо может себе представить, а Пушилину и Пасечнику придется принимать крайне непопулярные решения. И если луганский террорист пытается лишний раз "не отсвечивать" и наблюдает за своим коллегой-"экономистом", главарь из Донецка более импульсивен, а начать он хочет с радикальных шагов.

Меньше пенсионеров – меньше выплат

Поскольку население так называемых "республик" состоит в основном из женщин, детей и пенсионеров, то и львиная доля "государственных" выплат приходится как раз на них. При этом самые большие соцвыплаты пенсии на Донбассе традиционно получают шахтеры. И если расходы на ушедших на пенсию Россия еще может согласиться частично компенсировать, расходы на всех, кто только сейчас ее оформляет, будут ложиться на местные бюджеты. Какой логичный шаг может сделать Пушилин, чтобы не тратить эти деньги? Верно, отменить пенсии.

Раньше В кафе в Донецке девушки спели гимн Украины: их заставили извиниться и уволили

Как бы странно это ни звучало, он так и сделал. При попытках оформить себе соцвыплаты почти всем горнякам стали отказывать со странной формулировкой: недостаточный подземный стаж. Оказывается, что "государство" не может засчитать последние два года работы из-за отсутствия соответствующего постановления правительства. Поскольку горняки могут претендовать на пенсию только при условии 25 лет работы под землей, никакие выплаты они получать не смогут в ближайшие 24 месяца. Впрочем, главный финт Пушилина заключается даже не в этом. Понятно, что недовольные шахтеры рано или поздно начнут бунтовать, но после нескольких суток на подвале спустятся в забой и будут выдавать уголь на-гора. Но ведь добыча "черного золота" России вообще не нужна, а так называемой "ДНР" – тем более. Так как содержание шахт стоит много денег, склады стоят заполненые, а клиентов на приобретение товара нет. Именно поэтому Кремль прекратит дотации этой промышленности, а "власть" недореспублики просто закроет все имеющие отношение к ней предприятия. Выходит, что на пенсию мужчины претендовать не смогут, а доработать два года до нужного стажа им просто негде.

Но ведь курсы Сергея Мавроди для некоторых деятелей не прошли зря, поэтому над вопросом, куда девать немалое количество крайне недовольного населения, Пушилин долго заморачиваться не будет. Конечно, отправить всех на фронт. Тем более что зарплаты даже тем, кого в российской армии называют "одноразовыми", Кремль перечисляет регулярно. Другое дело, что до адресатов они чаще всего не доходят. Зато оседают в карманах командиров, тратящих эти средства в местных ресторанах. Что очень выгодно для экономики недореспублик.