По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, вся угледобывающая отрасль Донбасса была для России сущим бременем с момента оккупации частей регионов. Захватчики, которым удалось поднять популярность сепаратистских бунтов в том числе и басней "Бандера придет, шахты закроет", были вынуждены содержать глубоко дотационные предприятия долгие годы.

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Понятно, что поддерживать деятельность угледобывающих предприятий Кремлю было крайне невыгодно, однако в 2014 году захватчики не считали деньги и щедро вкладывали средства в раскачку ситуации в Украине. Впрочем, со временем вопрос содержания так называемых "ДНР" и "ЛНР" стал для оккупантов совершенно не нужным.

Горняков использовали для пропаганды

Кремлевские кураторы и главари террористических организаций 8 лет с радостью разворовывали львиную часть средств, выделяемых на поддержку Донбасса российским правительством, однако после принятия решения о полномасштабном вторжении поток денег был существенно сокращен.

У Путина решили, что жители квазиреспублики должны отблагодарить за их содержание своими жизнями и начали "закручивать гайки" и проводить тотальную мобилизацию.

Таким образом, захватчики проводили зачистку "ДНР" и "ЛНР" от лиц, которые могли бы так или иначе объявить забастовку и бунтовать против лишения их работы. А параллельно с этим плавно готовили людей к тому, что все предприятия начнут массово закрываться из-за своей нерентабельности.

Поскольку вкладывать миллиарды рублей в зарплаты горнякам, ремонтировать дорогостоящее оборудование и выкачивать из шахт воду при условии, что России вообще не нужен уголь, для россиян не было никакого смысла. При этом никаких пропагандистских смыслов в поддержке нарративов о "рабочем народе шахтеров" уже не было.

Постоянно превознося профессию горняков и воспевая их тяжелый труд, пропагандисты годами создавали в умах местного населения шовинистическое отношение к жителям других регионов нашего государства. При этом людям постоянно объясняли, что они якобы кормят Украину, которая "их угнетает".

Целью русской верхушки было создание в головах жителей Донбасса иллюзии о собственной непричастности к украинскому народу. В большинстве своем они с этим справились. По крайней мере, в 2014 году львиная часть местных жителей была уверена в том, что после Революции Достоинства Киев будет закрывать шахты и притеснять русский язык, в случае отделения региона от Украины жизнь в нем якобы стремительно наладится.

Поскольку воспевание горняков было одним из столпов пропаганды еще со времен СССР, закрывать шахты еще в самом начале оккупации захватчики не решились. Они продолжали агонию региона вплоть до объявления о его аннексии. Фактически россияне использовали горняков для своей пропаганды, удачно ими манипулировали и выбросили как мусор, как только это стало возможным.

Денег на зарплаты нет

Разговоры о том, что после начала войны на временно оккупированном Донбассе нужно закрыть вообще все шахты, велись в Москве еще с середины 2022 года. Мол, надо быстрее превращать некогда состоятельный регион в выжженную землю на случай его деоккупации, а в целом нужно переводить все расходы на финансирование армии.

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Впрочем, несмотря на сокращение выделения денег, Пушилин и компания пытались хоть как-то платить горнякам исключительно из-за того, что работа многих предприятий служила прикрытием для краж из российского бюджета. Ведь очень удобно отчитываться своим московским владельцам об обновлении какого-нибудь оборудования, находящегося на горизонте в 1 километр, никто же не будет этого проверять.

Однако, так или иначе, угледобывающие предприятия на Донбассе придется окончательно закрыть. Судя по всему, делать это будут постепенно, но в течение следующих 6 месяцев в так называемых "ДНР" и "ЛНР" может не остаться ни одной шахты. При этом возобновить работу после деоккупации будет уже невозможно.

О том, что решение уже принято на самом высоком уровне, свидетельствует информация, доносимая руководителями шахт своим работникам. Как бы в верхушке террористов не рассказывали людям о восстановлении Донбасса, строительстве водопроводов, повышении зарплат до российского уровня, все это сплошная ложь. Так, в декабре 2022 года всем горнякам, которых еще не мобилизовали, сказали, что с оплатой труда в ближайшее время будет достаточно тяжело. При этом обвиняли в этом традиционно Украину, что "не дает шахтам нормально работать".

Настоящие проблемы начались в конце января, когда горняков прямо поставили перед фактом: зарплат не будет. И даже за февраль. А вот в марте, конечно, все выплатят, только шахты перед этим закроют.

Например, в "Холодной балке" в Макеевке работникам должны немалые суммы еще за прошлый декабрь. Заплатить эти деньги обещают в феврале, но уже в марте шахта прекратит свою работу. Так же останавливаются все шахты, принадлежащие к холдингу "Макеевуголь". Уволенных, но не мобилизованных горняков обещают перевести на работу в "Калининскую Восточную".

Приблизительно то же происходит и на предприятиях в других городах Донбасса, но шахтерам не говорят, что они потеряют работу навсегда, потому что кормят обещаниями найти инвесторов из России. И вот тогда, конечно, деньги потекут по реке. Однако желающих вкладывать миллиарды в по умолчанию дотационные предприятия за 9 лет оккупации почему-то так и не нашлось.