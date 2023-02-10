За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, вся вуглевидобувна галузь Донбасу слугувала для Росії суцільним тягарем з моменту окупації частин регіонів. Загарбники, яким вдалося підняти популярність сепаратистських бунтів зокрема й через байку "Бандера прийде, шахти закриє", були вимушені утримувати глибоко дотаційні підприємства довгі роки.

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Зрозуміло, що підтримувати діяльність вугледобувних підприємств Кремлю було вкрай не вигідно, однак у 2014 році загарбники не рахували гроші та щедро вкладали кошти для розгойдування ситуації в Україні. Втім, із часом питання утримування так званих "ДНР" та "ЛНР" стало для окупантів геть не потрібним.

Гірників використали для пропаганди

Кремлівські куратори та ватажки терористичних організацій 8 років радо розкрадали левову частину коштів, які виділяв на підтримку Донбасу російський уряд, однак після прийняття рішення про повномасштабне вторгнення потік грошей було суттєво скорочено.

У Путіна вирішили, що мешканці квазіреспублік мають віддячити за їх утримання своїми життями та почали "закручувати гайки" й проводити тотальну мобілізацію.

У такий спосіб загарбники проводили зачистку "ДНР" та "ЛНР" від осіб, які б могли так чи інакше оголосити страйк та бунтувати проти позбавлення їх роботи. А паралельно з цим плавно готували людей до того, що всі підприємства почнуть масово закриватися через свою нерентабельність.

Оскільки вкладати мільярди рублів на зарплати гірникам, ремонтувати дороговартісне обладнання та викачувати з шахт воду за умов того, що Росії взагалі не потрібне вугілля, для росіян не було ніякого сенсу. При цьому жодних пропагандистських сенсів у підтримці наративів про "робочий народ шахтарів" вже не було.

Постійно звеличуючи професію гірників й оспівуючи їхню важку працю, пропагандисти роками створювали у розумах місцевого населення шовіністичне ставлення до жителів інших регіонів нашої держави. При цьому людям постійно пояснювали, що вони буцімто годують Україну, яка "їх пригнічує".

Метою російської верхівки було створення у головах жителів Донбасу ілюзії про власну недотичність до українського народу. Здебільшого вони з цим впоралися. Принаймні у 2014 році левова частина місцевих мешканців була впевнена у тому, що після Революції гідності Київ закриватиме шахти та притискатиме російську мову, натомість у разі відокремлення регіону від України життя в ньому нібито стрімко налагодиться.

Оскільки ж оспівування гірників було одним зі стовпів пропаганди ще з часів СРСР, закривати шахти ще на самому початку окупації загарбники не наважилися. Натомість вони продовжували агонію регіону аж до оголошення про його анексію. Фактично росіяни використали гірників для своєї пропаганди, вдало ними маніпулювали та викинули як непотріб, як тільки це стало можливим.

Грошей на зарплати нема

Розмови про те, що після початку великої війни на тимчасово окупованому Донбасі треба закрити взагалі всі шахти, велися у Москві ще з середини 2022 року. Мовляв, треба швидше перетворювати колись заможний регіон на випалену землю на випадок його деокупації, а загалом потрібно переводити всі витрати на фінансування армії.

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Втім, попри скорочення виділення грошей, Пушилін та компанія намагалися хоч якось платити гірникам – виключно через те, що робота багатьох підприємств слугувала прикриттям для крадіжок з російського бюджету. Адже дуже зручно звітувати своїм московським власникам про оновлення якогось обладнання, що перебуває на горизонті в 1 кілометр, ніхто ж не буде цього перевіряти.

Однак так чи інакше, вугледобувні підприємства на Донбасі доведеться остаточно закрити. Судячи з усього, робитимуть це поступово, але впродовж наступних 6 місяців у так званих "ДНР" та "ЛНР" може не залишитися жодної шахти. При цьому відновити їх роботу після деокупації буде вже неможливо.

Про те, що рішення вже прийняте на найвищому рівні, свідчить інформація, яку доносять керівники шахт своїм працівникам. Як би у верхівці терористів не розповідали людям про відновлення Донбасу, будівництво водогонів, підвищення зарплат до російського рівня, все це є суцільною брехнею. Так, у грудні 2022 всім гірникам, яких ще не мобілізували, сказали, що із оплатою праці найближчим часом буде достатньо важко. При цьому звинувачували в цьому традиційно Україну, що "не дає шахтам нормально працювати".

Справжні ж проблеми почалися наприкінці січня, коли гірників прямо поставили перед фактом: зарплат не буде. І навіть за лютий. А от у березні, звісно, все виплатять, тільки шахти перед цим закриють.

Наприклад, у "Холодній балці" у Макіївці працівникам винні чималі суми ще за минулий грудень. Сплатити ці гроші обіцяють у лютому, але вже у березні шахта припинить свою роботу. Так само зупиняються всі шахти, які належать до холдингу "Макіїввугілля". Звільнених, але не мобілізованих гірників обіцяють перевести на роботу до "Калинінської Східної".

Приблизно те ж саме відбувається й на підприємствах в інших містах Донеччини, але шахтарям не кажуть, що вони втратять роботу назавжди, бо годують обіцянками знайти інвесторів із Росії. І ось тоді, звісно, гроші потечуть рікою. Однак бажаючих вкладати мільярди у за замовченням дотаційні підприємства за 9 років окупації чомусь так і не знайшлося.