За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, російські куратори проєкту "ДНР", Денис Пушилін та його оточення разом із чиновниками Ростовської області розгорнули масштабну діяльність заради крадіжки величезної виділеної з російського бюджету суми. Ці гроші, згідно з документами, призначалися для будівництва водогону з річки Дон до окупованого Донецька.

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Втім, цей проєкт є чимось мертвонародженим із самого початку, бо ніякого реального сенсу він не має через цілу низку причин.

Води не буде ані у "республіці", ані у росіян

Як відомо, проблеми з водопостачанням у жителів тимчасово непідконтрольної Києву території Донеччини почалися з повномасштабного вторгнення Росії, коли загарбницьке військо зруйнувало всі технічні споруди, завдяки яким Донецьк та інші міста отримували воду з Сіверського Донця.

Можливості відновити роботу каналу немає фактично ніякої для жодної зі сторін. Україна фізично не здатна зробити це через активні бойові дії та величезну вартість ремонту. Росія ж не бажає виводити свої війська з наших територій, не може взяти під контроль всю територію Донбасу та й взагалі не здатна реалізувати подібний величезний проєкт з економічних причин.

Саме через ці чинники окупанти та колаборанти лише роблять вигляд, що намагаються вирішити проблему. Натомість йдеться лише про розпил коштів, бо всі дослідження профільних фахівців свідчать про те, що донеччани сидітимуть без води аж до деокупації та відновлення всієї інфраструктури регіону.

Байки про те, що постачання води налагодиться та стабілізується, лунали від Дениса Пушиліна ще влітку 2022 року. Тоді колаборант казав, що фахівці працюють над вирішенням проблеми, а після захоплення Слов'янська інженери буцімто швидко відновлять обладнання. Найцікавіше, що вже у той час всім було відомо, що шансів на ремонт в окупантів нема. Адже взяття під контроль такої величезної території російською армією виглядало як щось неймовірне, доступу до потрібних деталей у загарбників не було, а фахівці, які б могли провести ремонтні роботи, були примусово мобілізовані та брали участь у бойових діях.

Чи розуміли це чиновники у Москві ще влітку 2022? Безсумнівно. Чи усвідомлювали вони, що ніякого виходу з ситуації немає, коли розробляли альтернативний план водопостачання? Абсолютно точно! Тому коли Пушилін розповідав російським псевдозмі про те, як "Росія побудує канал із Дону", він знав, що проєкт не буде реалізовано. Або ж його зроблять як завжди із лайна та палиць, а ніяких потреб жителів квазіреспубліки новий водопровід не покриє.

Втім, за даними українських спецслужб, російський уряд виділив аж мільярд рублів в якості першого траншу фінансування будівництва каналу Дон – Донецьк, а понад половину цієї суми численні підрядники вже встигли освоїти. Початок запуску водопроводу за всіма документами було призначено на першу половину 2023-го, а у хуторі Дугіно навіть тривають достатньо масштабні роботи.

Десятки вантажівок постійно курсують розбитими дорогами від Ростова до забутого населеного пункту, немов знущаючись із місцевих мешканців. Які взагалі ніколи не знали, що таке централізоване водопостачання.



Скріншот з репортажу російських псевдозмі про будівництво водогону

Тобто влада країни-агресорки займається будівництвом мертвонародженого проєкту для жителів Донбасу, тоді як водогін проходитиме повз купу селищ без централізованого водопостачання. Ба більше, від людей приховують вартість будівництва каналу – аби населення зайвий раз не замислювалося над тим, як по-ідіотськи урядовці витрачають державні кошти.

Втім, в "русском мире" не може бути щастя нікому, тому й тим, хто живе на тимчасово окупованій Донеччині, очікувати на покращення не варто. Бо, по-перше, водопровід не добудують навіть найближчими місяцями, а, по-друге, вже зараз Пушилін визнає, що він навіть приблизно не зможе покрити потреби людей. Мовляв, води буде багато, але понад 60% залишатиметься у землі через зношеність труб. Очевидно, що під час планування проєкту вартістю понад 1 мільярд рублів, усі знали про стан інфраструктури на окупованій території. То ж судячи з усього, протягом року окупанти насправді побудують щось незрозуміле, що назвуть новим каналом, однак без води сидітимуть як росіяни, так і жителі Донецька.