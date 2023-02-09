По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российские кураторы проекта "ДНР", Денис Пушилин и его свита вместе с чиновниками Ростовской области развернули масштабную деятельность ради кражи огромной выделенной из российского бюджета суммы. Эти деньги, согласно документам, предназначались для строительства водопровода из реки Дон в оккупированный Донецк.

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Впрочем, этот проект является чем-то мертворожденным с самого начала, потому что никакого реального смысла он не имеет по целому ряду причин.

Воды не будет ни в "республике", ни у россиян

Как известно, проблемы с водоснабжением у жителей временно неподконтрольной Киеву территории Донецкой области начались с полномасштабного вторжения России, когда захватническое войско разрушило все технические сооружения, благодаря которым Донецк и другие города получали воду из Северского Донца.

Возможности восстановить работу канала нет фактически никакой ни для одной из сторон. Украина физически не способна сделать это из-за активных боевых действий и огромной стоимости ремонта. Россия же не желает выводить свои войска с наших территорий, не может взять под контроль всю территорию Донбасса и вообще не способна реализовать подобный огромный проект по экономическим причинам.

Именно из-за этих факторов оккупанты и коллаборанты только делают вид, что пытаются решить проблему. В то же время речь идет лишь о распиле средств, потому что все исследования профильных специалистов свидетельствуют о том, что дончане будут сидеть без воды вплоть до деоккупации и восстановления всей инфраструктуры региона.

Байки о том, что поставки воды наладятся и стабилизируются, звучали от Дениса Пушилина еще летом 2022 года. Тогда коллаборант говорил, что специалисты работают над решением проблемы, а после захвата Славянска инженеры якобы быстро восстановят оборудование. Самое интересное, что уже в то время всем было известно, что шансов на ремонт у оккупантов нет. Ведь взятие под контроль такой огромной территории российской армией выглядело как нечто невероятное, доступа к нужным деталям у захватчиков не было, а специалисты, которые могли бы провести ремонтные работы, были принудительно мобилизованы и участвовали в боевых действиях.

Понимали ли это чиновники в Москве еще летом 2022 года? Несомненно. Осознавали ли они, что никакого выхода из ситуации нет, когда разрабатывали альтернативный план водоснабжения? Абсолютно точно! Поэтому когда Пушилин рассказывал российским псевдосми о том, как "Россия построит канал из Дона", он знал, что проект не будет реализован. Или же его сделают как всегда из дерьма и палок, а никаких нужд жителей квазиреспублики новый водопровод не покроет.

Впрочем, по данным украинских спецслужб, российское правительство выделило миллиард рублей в качестве первого транша финансирования строительства канала Дон – Донецк, а более половины этой суммы многочисленные подрядчики уже успели освоить. Начало запуска водопровода по всем документам было назначено на первую половину 2023-го, а в хуторе Дугино даже продолжаются достаточно масштабные работы.

Десятки грузовиков постоянно курсируют по разбитым дорогам от Ростова до забытого населенного пункта, словно издеваясь над местными жителями. Которые вообще никогда не знали, что такое централизованное водоснабжение.



Скриншот из репортажа российских псевдосми о строительстве водопровода

То есть власти страны-агрессора занимаются строительством мертворожденного проекта для жителей Донбасса, тогда как водопровод будет проходить мимо кучи поселков без централизованного водоснабжения. Более того, от людей скрывают стоимость строительства канала – чтобы население лишний раз не задумывалось над тем, как по-идиотски чиновники тратят государственные средства.

Впрочем, в "русском мире" не может быть счастья никому, поэтому и тем, кто живет во временно оккупированной Донецкой области, ожидать улучшений не стоит. Потому что, во-первых, водопровод не достроят даже в ближайшие месяцы, а во-вторых, уже сейчас Пушилин признает, что он даже примерно не сможет покрыть потребности людей. Мол, воды будет много, но более 60% будет оставаться в земле из-за износа труб. Очевидно, что при планировании проекта стоимостью более 1 миллиарда рублей, все знали о состоянии инфраструктуры на оккупированной территории. Судя по всему, в течение года оккупанты на самом деле построят что-то непонятное, что назовут новым каналом, однако без воды будут сидеть как россияне, так и жители Донецка.