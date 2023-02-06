По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, высшее российское военно-политическое командование рассматривало варианты террористических обстрелов газопровода, обеспечивающего оккупированный Донбасс, еще в 2020 году. Впрочем, тогда Путин занимался планированием захвата всей Украины и считал, что провести такую "спецоперацию" можно будет очень быстро.

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Поэтому идея отключения временно захваченных Россией территорий на Востоке Украины от газа была отложена до "лучших времен".

Газ пожирающий миллионы

В начале 2023 года, когда оккупационные войска страны-террориста окончательно увязли в кровопролитных и бесцельных боях с Силами обороны Украины, правительству России пришлось всерьез задумываться над сокращением всех расходов.

Среди решений отменить большинство программ по развитию регионов, прекратить выделять средства на поддержку хоть какого-то уровня жизни в Крыму, на столе у Путина также появилась папка с описанием тактики отказа от "ненужного" трубопровода.

Речь идет о тупиковой ветке экспортного газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород", через который Россия снабжает "голубым топливом" так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Согласно докладу специалистов профильного министерства, газопровод, которым раньше перекачивали газ через Донбасс в Ростовскую область, много лет был только "аппендиксом", никак не влияющим на наличие энергоносителей на российской территории.



Схема обеспечения газом Донбасса / Фото "Радио Свобода"

Чтобы иметь возможность вести экономическую войну против Украины, еще в 2006 году Москва построила так называемый "Южный коридор", ставший частью "Турецкого потока".



Газопровод в обход Украины сделал нить поставок Донбасса тупиковой / Иллюстрация "Радио Свобода"

Поэтому из-за того, что после оккупации Россией частей Донецкой и Луганской областей Украина отказалась рассчитываться с Кремлем за потребление неподконтрольных себе территорий, все расходы по обслуживанию объекта легли на Москву. Поскольку россияне получали кучу нефтедолларов, а также из-за замораживания активных боевых действий, у Путина упорно поддерживали работу газопровода.

Однако сейчас перед необходимостью существенно сократить расходы российские члены правительства всерьез задумались о необходимости поставки газа жителям Донбасса. Особенно с учетом того, что все предприятия на оккупированных территориях глубоко дотационны и находятся в полуразрушенном состоянии. При этом большинство бытовых потребителей рассчитаться с поставщиком по рыночным ценам не способны из-за тотальной нищеты. Да и если бы жители банановых республик были крайне состоятельными, перекрыть расходы на содержание газопровода они бы все равно не смогли.

Российские чиновники отмечают, что очистка трубопровода от коррозии, его постоянный осмотр и непосредственно расход топлива только для того, чтобы у "ДНР" и "ЛНР" был газ, стоит Москве слишком много.

Война все спишет

Именно поэтому Путину настойчиво предлагают осуществить точечные обстрелы трубопровода и обвинить в этом Украину. Якобы "из-за действий ВСУ миллионы гражданских лиц остались без газа, а отремонтировать такое невозможно".

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Таким образом, по мнению представителей преступного правительства, Москва сможет убить нескольких зайцев: усилить антиукраинскую риторику как на оккупированных территориях, так и в России, получить повод выступать на Совбезе ООН с очередными голословными обвинениями Киева в "антигуманном поведении", а также, понятно, сбросить с себя бремя в виде лишних капиталовложений

При этом россияне считают, что никакое подозрение на них за совершение очередного теракта не упадет, ведь за все время с 2014 они не вели обстрелы важнейших веток газопроводов. Не атаковали важные для себя энергетические объекты представители оккупационной армии и после начала полномасштабного вторжения. Насколько бы неизбирательными не были удары путинских войск по объектам критической и гражданской инфраструктуры, ни разу от них не пострадала нить газопровода, через который "голубое топливо" уходило в Европу. Не обстреливали представители террористического режима и нефтепровод "Дружба", через который "питается" друг Путина Виктор Орбан. Но без газоснабжения Донецкую и Луганскую области оккупанты оставляли неоднократно, но каждый раз все энергообъекты восстанавливали. Впрочем, речь идет об окончательном решении "проблемы" со стороны россиян.

Так что если в бункере примут решение избавиться от лишних расходов, оккупированные части Донбасса останутся без газоснабжения. И произойти это может в ближайшее время.