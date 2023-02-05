Также девушек заставили извиняться на камеру. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

Кстати Украинские хакеры сломали брифинг МИД России по кибербезопасности и спели гимн, – СМИ

В Донецке девушки спели гимн Украины

На опубликованном видео можно увидеть, как девушки, работающие в местном кафе "Базилик", поют на работе гимн Украины.

В кафе в Донецке официантки спели гимн Украины: смотрите видео

Позже появилось еще одно видео, где девушки извиняются за то, что слушали украинский гимн на временно оккупированной территории. Кстати, в этот момент их лица были очень грустные.

Мы хотели попросить прощение за видео, которое мы сняли на работе вместе. Мы не хотели задеть чьи-то чувства. Это видео не несет никакого политического характера. Мы родились и живем в Донецке постоянно, и очень любим этот город. Искренне просим прощения,

– заставили девушек сказать на камеру.

Девушек заставили просить прощение на камеру: смотрите видео

После этого стало известно, что официанток уже уволили с работы, потому что администрация кафе "не разделяет их точку зрения".

"Мы приносим свои извинения за видео, которое сняли официантки-стажерки на работе. Они больше не работают с нами, поскольку мы не разделяем их точку зрения и не поощряем такое поведение. Родителям и правоохранителям об этом уже сообщили", – заявила администратор кафе.

Администратор кафе прокомментировала ситуацию: смотрите видео

В Крыму, Донецке и России звучал гимн Украины

24 августа 2022 года жителей Крыма, Донецка и России поздравили с Днем независимости гимном Украины. Люди слышали его под открытым небом, из магазинов и даже офисов.

Так, в Центре стратегических коммуникаций опубликовали видео, где растерянные люди не понимают, откуда звучит гимн Украины или гимн Украинских Сечевых Стрельцов "Ой, у лузі червона калина".