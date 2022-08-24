Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций. Они опубликовали видео, где растерянные люди не понимают, откуда звучит гимн Украины или гимн Украинских Сечевых Стрельцов "Ой, в лугу красная калина".

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"Камеры со встроенными динамиками спели в честь праздника!", – написали в Центре.

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россияне пытались помешать Дню Независимости

Оккупанты 24 августа массированно обстреливают Украину. Накануне федеральная служба безопасности организовывала фейковые протесты в Киевской, Житомирской и Полтавской областях. Враги хотели цинично использовать родных защитников, чтобы они выступили против военного руководства. "Протесты" хотели снять и показывать это в рамках пропаганды.

Службе безопасности удалось помешать оккупантам. Организаторами должны стать бывшие участники так называемого ОО "Журналисты Стремоусова"

Обратите внимание – поздравления для украинцев от разведки: смотрите видео

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