На кадрах, показанных пропагандистами, Шойгу выглядит значительно более печально, чем в Северной Корее в конце июля. Оно и не удивительно: изображать радость от встречи в обмен на ракеты уже не нужно, а дела на фронте не очень.

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Куда поехал и что говорил Шойгу

Согласно сообщению российской пропаганды, министр обороны "проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр", где "заценил" трофейную технику западного производства – ее якобы захватили в бою россияне.

На видео, обнародованном пропагандистами, Шойгу и военные действительно ходят вокруг машины, карабкаются на нее и тыкают указкой. Это будто бы шведская БМП CV-90, которую "бросили" наши военные. Командующий группировкой Мордвичев похвастался, якобы западную бронетехнику сложно ремонтировать: там нет комплектов запчастей.

Любопытно! В видео пропагандистов почти всюду выключен звук, что создает сюрреалистический эффект. Российские военные всматриваются в заблюренные карты и беззвучно шевелят губами. Когда подчиненный лжет, что трехслойную броню БМП пробили "из обычного РПГ", министр теряется и отводит взгляд.

Шойгу же благодарил за "успешное наступление на Краснолиманском направлении" и "обратил внимание на необходимость предупредительного поражения противника". На самом же деле резервы, предназначенные для наступления на Лиман, переброшены под Бахмут. Это означает, что россияне проигрывают и стремятся удержать Бахмут любой ценой.

Сергей Шойгу часто поправляет очки и грустно смотрит на собеседников во время "поездки на фронт" / Скриншот 24 Канала

Зачем эта "поездка на фронт"

После попытки военного переворота Евгения Пригожина в России распространяются опасные для верхушки настроения. Так, чиновников из минобороны обвиняют в том, что они закрылись в своих кабинетах и не знают истинного положения дел на фронте. А если знают – то скрывают это от Путина, рассказывая сказочки, что "все хорошо, прекрасная маркиза". Шойгу всегда в центре этих обвинений, потому он и решил показать себя народу.

Также возможна и пропагандистская составляющая этой поездки: украинцы обращают внимание на то, что президент Зеленский постоянно ездит по Украине, не боясь ни обстрелов, ни возможного покушения, а вот "бункерный дед" нигде не бывает. Вполне вероятно, что Шойгу хотел произвести впечатление на солдат, мол, командование в курсе ваших проблем.

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Что Шойгу делал в КНДР

После пригожинского бунта министр обороны России особо не выходил на публику, но вдруг слетал в Северную Корею.