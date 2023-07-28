Это в своем стриме предположил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил, как это контролирует Китай.

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"Я так понимаю, у России проблема с боеприпасами. Но Северная Корея – не самостоятельное государство. Это игрушка Китая", – отметил Жданов.

Зависимость Кореи от Китая

По словам Олега Жданова, Корея разделена сразу на три части: северную, южную и еще одну – в Китае. Он использует Северную Корею в качестве своеобразного раздражителя Азиатско-Тихоокеанского региона, когда нужно "прокачать" ситуацию. Потому и объединение этого государства пока невозможно.

Шойгу с делегацией приехал в Северную Корею. Туда же примчалась делегация из Китая для того, чтобы проконтролировать, что Шойгу будет просить, что ему будут давать. Я не исключаю, что будут прямые трехсторонние переговоры. Но могут быть переговоры и российской и китайской делегаций,

– предположил военный эксперт.

Олег Жданов о визите Шойгу в Северную Корею: смотреть видео

Последствия переговоров

Такой сценарий крайне отрицательный, поскольку Китай – прямой поставщик оружия в Северную Корею. Там нет собственных запасов, как и отлаженной промышленности для ее изготовления. Поэтому, если будет стоять вопрос о снабжении боеприпасами Северной Кореи и России, то будет делать это Китай.

"Поэтому фактически Шойгу поехал договариваться о боеприпасах. Завуалированно они поехали в Северную Корею, но там три делегации встречаются сразу. Китай никого не пустит в свою любимую игрушку азиатского региона. И Китай будет решать, что будет давать Северная Корея, а что нет. Потому что это все равно из его складов и его запасов", – добавил Жданов.

Отметим, в КНДР Сергей Шойгу прибыл под вечер 25 июля. Его встретили со всеми почестями: красными дорожками у самолета и оркестром. В соответствующих ведомствах двух стран отметили, что этот визит должен способствовать укреплению связей, в том числе и военных, между двумя странами. Впрочем, все эксперты отмечают вопросы поставки оружия.

Зачем Шойгу визит в Северную Корею: последние новости