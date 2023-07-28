Це у своєму стрімі припустив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив, як це контролює Китай.

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"Я так розумію, у Росії проблема з боєприпасами. Але Північна Корея – не самостійна держава. Це іграшка Китаю", – відзначив Жданов.

Залежність Кореї від Китаю

За словами Олега Жданова, Корея розділена одразу на три частини: північну, південну та ще одну – у Китаї. Він використовує Північну Корею у ролі своєрідного дратівника Азійсько-Тихоокеанського регіону, коли треба "прокачати" ситуацію. Тому й об'єднання цієї держави наразі неможливе.

Шойгу з делегацією приїхав у Північну Корею. Туди ж одразу примчалася делегація з Китаю для того, щоб проконтролювати, що Шойгу проситиме, що йому даватимуть. Я не виключаю, що будуть прямі тристоронні перемовини. Але можуть бути переговори й російської та китайської делегацій,

– припустив військовий експерт.

Олег Жданов про візит Шойгу до Північної Кореї: дивитись відео

Наслідки перемовин

Такий сценарій є вкрай негативним, оскільки Китай – прямий постачальник зброї в Північну Корею. Там немає власних запасів, як і налагодженої промисловості для її виготовлення. Тому, якщо стоятиме питання постачання боєприпасів Північній Кореї та Росії, то робитиме це Китай.

"Тому фактично Шойгу поїхав домовлятися про боєприпаси. Завуальовано вони поїхали у Північну Корею, але там три делегації зустрічаються одразу. Китай нікого не пустить у свою улюблену іграшку азійського регіону. І Китай вирішуватиме, що даватиме Північна Корея, а що ні. Тому що це однаково з його складів і його запасів", – додав Жданов.

Зазначимо, до КНДР Сєргєй Шойгу прибув надвечір 25 липня. Його зустріли з усіма почестями: червоними хідниками біля літака та оркестром. У відповідних відомствах двох країн зазначили, що цей візит має посприяти зміцненню зв'язків, в тому числі і військових, між двома країнами. Утім, усі експерти наголошують на питаннях постачання зброї.

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