Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він перелічив важливі аспекти візиту Шойгу до Північної Кореї.
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"Насправді ці два режими перебувають у міжнародній ізоляції – на цьому ґрунті вони й порозумілися", – констатував П'яних.
Навіщо Шойгу їздив у Північну Корею: дивіться відео
Крім такого символічного значення, візит Шойгу до КНДР міг мати й практичне. Імовірно, країни домовились про обмін послугами: Росія передасть матеріали, а Північна Корея – боєприпаси.
Ба більше, Кремль може використовувати КНДР як своєрідний хаб, через який отримувати деякі товари. У такий спосіб країни, які підтримують або змушені підтримувати санкції, не плямуватимуть своїх рук. Наприклад, Китай.
Росія і КНДР можуть вдатись до шантажу
Країни також можуть шантажувати світ посиленням своєї співпраці, якщо з ними не захочуть "порозумітись".
"Співпраця Росії та Кореї доволі сумнівна, але погрози її поглиблення можуть бути своєрідною козирною картою, щоб тиснути на інші держави для досягнення своїх цілей", – зазначив Гладких.
Візит Шойгу до КНДР: що відомо
- Північна Корея зустріла Сєргєя Шойгу з усіма почестями. Під його ноги кинули червону доріжку, наперед висунули оркестр та роту почесної варти Корейської народної армії.
- Біля самого трапу літака Шойгу зустрів корейський колега – міністр оборони КНДР, генерал армії Кан Сун Нам. Крім того, російський міністр побачився з Кім Чен Ином. Лідер Північної Кореї показав ракети, які можуть нести ядерний заряд і заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН.
- Після всіх переговорів Сєргєй Шойгу заявив, що Москва та Пхеньян зміцнюють свої військові зв'язки, а Північну Корею взагалі назвав важливим партнером Росії.