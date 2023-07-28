Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він перелічив важливі аспекти візиту Шойгу до Північної Кореї.

До вашої уваги Що Шойгу везе з КНДР і чи варто українцям боятися балістичних корейських ракет

"Насправді ці два режими перебувають у міжнародній ізоляції – на цьому ґрунті вони й порозумілися", – констатував П'яних.

Навіщо Шойгу їздив у Північну Корею: дивіться відео

Крім такого символічного значення, візит Шойгу до КНДР міг мати й практичне. Імовірно, країни домовились про обмін послугами: Росія передасть матеріали, а Північна Корея – боєприпаси.

Ба більше, Кремль може використовувати КНДР як своєрідний хаб, через який отримувати деякі товари. У такий спосіб країни, які підтримують або змушені підтримувати санкції, не плямуватимуть своїх рук. Наприклад, Китай.

Зверніть увагу! "Велика сімка" оприлюднила заяву, за якою планує розширити дії для обмеження експорту всіх предметів, критичних для російської агресії. Крім того, планують посилити заходи, щоб країна-агресорка не змогла ухилятися та обходити антиросійські санкції.

Росія і КНДР можуть вдатись до шантажу

Країни також можуть шантажувати світ посиленням своєї співпраці, якщо з ними не захочуть "порозумітись".

"Співпраця Росії та Кореї доволі сумнівна, але погрози її поглиблення можуть бути своєрідною козирною картою, щоб тиснути на інші держави для досягнення своїх цілей", – зазначив Гладких.

Візит Шойгу до КНДР: що відомо