Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он перечислил важные аспекты визита Шойгу в Северную Корею.
Вашему вниманию Что Шойгу везет из КНДР и стоит ли украинцам бояться баллистических корейских ракет
"На самом деле эти два режима находятся в международной изоляции – на этой почве они и нашли общий язык", – констатировал Пьяных.
Зачем Шойгу ездил в Северную Корею: смотрите видео
Кроме такого символического значения, визит Шойгу в КНДР мог иметь и практическое. Вероятно, страны договорились об обмене услугами: Россия передаст материалы, а Северная Корея – боеприпасы.
Более того, Кремль может использовать КНДР как своеобразный хаб, через который получать некоторые товары. Таким образом, страны, которые поддерживают или вынуждены поддерживать санкции, не будут пятнать свои руки. К примеру, Китай.
Россия и КНДР могут прибегнуть к шантажу
Страны также могут шантажировать мир усилением своего сотрудничества, если с ними не захотят "поладить".
"Сотрудничество России и Кореи достаточно сомнительно, но угрозы его углубления могут быть своеобразной козырной картой, чтобы давить на другие государства для достижения своих целей", – отметил Гладких.
Визит Шойгу в КНДР: что известно
- Северная Корея встретила Сергея Шойгу со всеми почестями. Под его ноги бросили красную дорожку, выдвинули оркестр и роту почетного караула Корейской народной армии.
- У самого трапа самолета Шойгу встретил корейский коллега – министр обороны КНДР, генерал армии Кан Сун Нам. Кроме того, российский министр встретился с Ким Чен Ыном. Лидер Северной Кореи показал ракеты, которые могут нести ядерный заряд и запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.
- После всех переговоров Сергей Шойгу заявил, что Москва и Пхеньян укрепляют свои военные связи, а Северную Корею вообще назвал важным партнером России.