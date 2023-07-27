Об этом сообщают российские СМИ. В частности, во время этой встречи Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенное оружие, а также они вместе посетили концерт, передает 24 Канал.

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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Сразу после того, как Шойгу принял Ким Чен Ын, они решили посетить выставку северокорейского оружия в столице Пхеньяне. Там лидер КНДР показал Шойгу новые беспилотники, которые по внешнему виду напоминают американские модели БпЛА.

Ким Чен Ын и Шойгу пошли на выставку оружия КНДР / Фото Центрального телеграфного агентства Кореи

Отдельными экспонатами этой выставки стали ракеты КНДР, способные нести ядерный боезаряд. Это оружие было запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН, которые также поддержали Россия и Китай.

После выставки глава российского минобороны и лидер КНДР пошли на концерт по случаю 70-летия окончания Корейской войны. На мероприятие была приглашена не только российская делегация во главе с Шойгу, но и члены партийной и правительственной делегации Китая.

Северокорейские СМИ указывают, что Ким Чен Ын получил письмо от Путина и провел "теплую встречу с министром обороны Шойгу". Они также якобы обсудили, в частности, сферу обороны и безопасности.

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После всех переговоров Сергей Шойгу заявил, что Москва и Пхеньян укрепляют свои военные связи, а Северную Корею вообще назвал важным партнером России.

Шойгу также убежден, что эти переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия оборонных ведомств обеих стран.

В то же время журналисты издания Reuters считают, что подобная встреча свидетельствует об углублении связей между двумя странами в их противостоянии США. Так, Соединенные штаты неоднократно обвиняли КНДР в поставках оружия России, в частности, "значительного" количества артиллерийских снарядов.

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