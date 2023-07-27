Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, під час цієї зустрічі Кім Чен Ин показав Шойгу заборонену зброю, а також вони разом відвідали концерт, передає 24 Канал.

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Шойгу зустрівся з Ким Чен Ином

Одразу після того, як Шойгу прийняв Ким Чен Ин, вони вирішали відвідати виставку північнокорейської зброї у столиці країні Пхеньяні. Там лідер КНДР показав Шойгу нові безпілотники, які на вигляд нагадують американські моделі БпЛА.

Ким Чен Ин та Шойгу пішли на виставку зброї КНДР / Фото Центрального телеграфного агентства Кореї

Окремими "експонатами" цієї виставки стали ракети КНДР, здатні нести ядерний боєзаряд. Ця зброя була заборонена резолюціями Ради Безпеки ООН, які також підтримали Росія та Китай.

Після виставки глава російського міноборони та лідер КНДР пішли нм концерт з нагоди 70-річчя закінчення Корейської війни. На захід було запрошено не лише російську делегацію на чолі з Шойгу, а й членів партійної та урядової делегації Китаю.

Північнокорейські ЗМІ вказують, що Кім Чен Ин отримав листа від Путіна і провів "теплу зустріч з міністром оборони Шойгу". Вони також нібито обговорили зокрема сферу оборони та безпеки.

Про що домовився Шойгу з Ким Чен Ином

Після всіх переговорів Сєргєй Шойгу заявив, що Москва та Пхеньян зміцнюють свої військові зв'язки, а Північну Корею взагалі назвав важливим партнером Росії.

Шойгу також переконаний, що ці перемовини сприятимуть зміцненню взаємодії оборонних відомств обох країн.

Водночас журналісти видання Reuters вважають, що така зустріч свідчить про поглиблення зв’язків між двома країнами в їхньому протистоянні США. Так, Сполучені штати неодноразово звинувачували КНДР в постачанні зброї Росії, зокрема "значної" кількості артилерійських снарядів.

Якою була мета приїзду Шойгу в КНДР