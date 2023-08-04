Такое мнение 24 Каналу допустил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Другой вариант – скрыть единство в российских силовых структурах.

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Причины тайных указов

Путин хочет скрыть масштабы потерь в войне. Поэтому его тайные указы могли касаться присвоения наград погибшим военным. В частности, орденов мужества. Таким образом можно проанализировать из каких регионов призван погибший военный, где он служил и какие потери понесли его боевые части.

Другой вариант – присвоение генеральских званий или снятие с тех или иных должностей. Мы также видим перемещение в армии, силовых структурах и это для того, чтобы не показывать все проблемы с управлением, отсутствием единства в силовых структурах. Думаю, эти указы тоже были засекречены,

– предположил Ягун.

Он добавил, что этот факт очень ярко свидетельствует о проблемах российского общества. И непосредственно в системе управления.

"И это один из элементов распада авторитарной системы", – добавил генерал-майор СБУ в запасе.

Виктор Ягун о тайных указах Путина: смотреть видео

Тайные указы Путина

Одно из изданий подсчитало по порядковым номерам указы Путина с начала года. Если какой-то номер не был опубликован, значит он был засекречен. Таким образом, журналисты насчитали 62% неопубликованных документов. Столь высокого процента не было за все время президентства бункерного руководителя. Только в январе 1999 года было фиксировано 64%.

Больше всего пропущенных номеров указов подряд с начала войны было зафиксировано в период между 27 и 31 июля. Издание предполагает, что секретные указы Путина связаны с награждением военных, в том числе посмертно. И увеличилось это количество на фоне масштабного украинского контрнаступления.

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