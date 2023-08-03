Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Си Цзиньпин "поставил" на Путина и просчитался.

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"В Китае считали, что Россия – это действительно "мощный" партнер. Но в последние месяцы Пекин совершенно разочарован в Кремле", – отметил Подоляк.

Оказалось, что Путин крайне слабый лидер, а элита не может стратегически руководить. Также открылись все басни об экономике, ВПК и армии. Китай вряд ли захочет и дальше иметь дело с таким партнером.

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Китай может сблизиться с Западом

Пекин не соблазнится российским сырьем, чтобы зайти в конфликт с высокотехнологичными странами Запада. Скорее всего, он будет искать возможности партнерских отношений с США и ЕС. Для этого придется пересмотреть свою политику.

"Китаю нужно переосмыслить свою глобальную политику – какую роль он хочет играть. Но в этой новой роли он не может иметь рядом Россию", – констатировал Подоляк.

Обратите внимание! Россия активизировала обстрелы по портовой инфраструктуре Украины. Во время одного из них было уничтожено зерно, предназначенное для Китая, а также пострадало здание генерального консульства Китая в Одессе.

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