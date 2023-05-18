Во время встречи с Ли Хуэем Андрей Ермак поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заявил, что Украина также с уважением относится к неприкосновенности границ других государств.
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Украинская "формула мира"
Спецпредставителю Китая подробно рассказали о десяти шагах "формулы мира" Зеленского и сообщили о ситуации на фронте, потерях российской армии и недавних массированных ракетных атаках на украинские города. Также руководитель ОП подчеркнул, что при защите своей территории Украина действует исключительно в рамках международного права и Устава ООН.
Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской "формулы мира",
– заявил Ермак.
Также на брифинге обсуждали и усилия Украины, Турции и ООН по продлению зернового соглашения, которое пытался сорвать агрессор. Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины, заявил, что именно благодаря беспрепятственному движению судов зерновым коридором удается удерживать самые бедные страны Азии и Африки от продовольственного кризиса.
Преступления российской армии
Дарья Герасимчук, уполномоченная по правам ребенка и детской реабилитации, рассказала представителю Китая о том, как украинские дети незаконно вывозятся с территории страны, а затем усыновляются в России. Она призвала Китай приобщиться к совместным усилиям по возвращению этих детей домой в Украину.
На встрече отметили и опасность дальнейшего пребывания российских военных на Запорожской АЭС. Оккупанты, фактически превращающие станцию в военную базу, повышают ядерные риски не только для Украины, но и для всего континента. Также во время брифинга подчеркнули, что украинская формула мира, в том числе, предусматривает и демилитаризацию ЗАЭС.
Что известно о позиции Китая по отношению к Украине
- Китаю выгодно, чтобы Путин оставался диктатором. Си Цзиньпин считает, что именно при правлении Путина у КНР больше всего шансов поглотить Дальний Восток, Сибирь и забрать себе некоторые территории. Об этом рассказал российский оппозиционный публицист Пионтковский.
- Политолог Олег Лесной убежден, что особенно надеяться на помощь Китаю в прекращении войны в Украине не стоит. Несмотря на то, что страна объявила о своем нейтральном статусе, китайский диктатор ведет свою игру.
- Но, несмотря на кажущуюся "нейтральность", к поражению России в Китае также готовы. Проигрыш оккупантов КНР планирует использовать для построения нового мирового порядка с Китаем во главе, поэтому к амбициям Пекина в ЕС призывают относиться с осторожностью.