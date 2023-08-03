Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Сі Цзіньпін "поставив" на Путіна і прорахувався.

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"У Китаї вважали, що Росія – це дійсно "потужний" партнер. Але останніми місяцями Пекін абсолютно розчарований у Кремлі", – зазначив Подоляк.

Виявилось, що Путін – вкрай слабкий лідер, а еліта не може стратегічно керувати. Також відкрились усі побрехеньки про економіку, ВПК та армію. Китай навряд захоче надалі мати справу з таким партнером.

Дивіться повне інтерв'ю Михайла Подоляка:

Китай може зблизитись із Заходом

Пекін не спокуситься на російську сировину, щоб зайти в конфлікт з високотехнологічними країнами Заходу. Найімовірніше, він шукатиме можливості партнерських відносин зі США та ЄС. Для цього доведеться переглянути свою політику.

"Китаю треба переосмислити свою глобальну політику – яку роль він хоче відігравати. Але в цій новій ролі він не може мати поряд Росію", – констатував Подоляк.

Зверніть увагу! Росія активізувала обстріли по портовій інфраструктурі України. Під час однієї з таких було знищено зерно, призначене для Китаю, а також постраждала будівля генерального консульства Китаю в Одесі.

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