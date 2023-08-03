Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Сі Цзіньпін "поставив" на Путіна і прорахувався.
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"У Китаї вважали, що Росія – це дійсно "потужний" партнер. Але останніми місяцями Пекін абсолютно розчарований у Кремлі", – зазначив Подоляк.
Виявилось, що Путін – вкрай слабкий лідер, а еліта не може стратегічно керувати. Також відкрились усі побрехеньки про економіку, ВПК та армію. Китай навряд захоче надалі мати справу з таким партнером.
Дивіться повне інтерв'ю Михайла Подоляка:
Китай може зблизитись із Заходом
Пекін не спокуситься на російську сировину, щоб зайти в конфлікт з високотехнологічними країнами Заходу. Найімовірніше, він шукатиме можливості партнерських відносин зі США та ЄС. Для цього доведеться переглянути свою політику.
"Китаю треба переосмислити свою глобальну політику – яку роль він хоче відігравати. Але в цій новій ролі він не може мати поряд Росію", – констатував Подоляк.
Українсько-китайські відносини: останні новини
- Китайська делегація може взяти участь у зустрічі щодо миру в Україні, яку організовує Саудівська Аравія 5–6 серпня. Крім того, Пекін може змінити позицію щодо війни у нашій державі.
- Раніше голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України. Мовиться про політичне вирішення "кризи" та якнайшвидше відновлення переговорів між Україною та Росією.
- Як відомо, 16 – 17 травня китайський спецпредставник відвідав Київ з дипломатичним візитом. На брифінгу обговорили українську "формулу миру" та поінформували Лі Хуея про злочини, які Росія чинить на тимчасово окупованих територіях.