Хоча Пекін, як відзначає західна преса, досі намагається балансувати, оскільки публічних кроків у бік України Китай досі не зробив. Однак участь китайської делегації на зустрічі країн з переважно проукраїнською або нейтральною позицією, є серйозним кроком.

Зверніть увагу Саміт миру в Україні можуть провести під час Генасамблеї ООН або саміту G20 в Індії, – Politico

Китай змінює свою політику?

Складно сказати, що задумав Китай, однак останні події, пов'язані з Росією, ймовірно, посіяли у керівництві КНР сумніви щодо Москви. Коротка спроба перевороту "вагнерівців" показала, якою крихкою є влада Путіна, а вихід Росії із зернової угоди завдав удару по самому Китаю. Річ у тім, що Китай є чи не найбільшим покупцем української агропродукції.

Тому на тлі того, що Пекін підозрюють у підтримці Росії, Китай, ймовірно, шукатиме нові шляхи. Один із таких – мирний план, який пропонує Україна. Пекін не брав участі у подібних консультаціях щодо України, які організовувала Данія, однак цілком ймовірно, що делегація на чолі зі спецпредставником Лі Хуеєм приїде до Саудівської Аравії на зустріч. Як стверджують ЗМІ, Пекін готовий обговорити мирний план України, який абсолютно протилежний пропозиціям Китаю.

Цікаво, що участь у переговорах офіційно підтвердила Індія. А Росію на зустріч не запросили.

Саудівська конфігурація

Цікаво, що якщо вірити даним ЗМІ, то у Саудівській Аравії зустрінуться представники США, Китаю, Японії, Індії, Чилі, Мексики, Бразилії, Польщі, Великої Британії і ще двох десятків держав. Основна тема перемовин – бачення миру в Україні. Як ми бачимо, на цій зустрічі будуть представлені різні бачення щодо ситуації. Однак лідери інших держав зацікавлені в участі Китаю, адже Пекін таки має вплив на Москву.

Як стверджує видання Politico, за підсумками цієї зустрічі, Україна та Саудівська Аравія очікують на такий собі проміжний саміт миру на рівні глав держав на полях Генасамблеї ООН або саміту "Великої двадцятки" в Індії у вересні цього року. Якщо Китай справді змінює свою позицію, то такий саміт міг би стати першою зустріччю Володимира Зеленського і лідера КНР Сі Цзіньпіна. За час повномасштабного вторгнення між лідерами відбулася тільки одна телефонна розмова.