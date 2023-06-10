Про це він заявив під час розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Варто зауважити, що Сі Цзіньпін досі не може назвати війну війною, однак нібито шукає миру.
Цікаво Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні", – МЗС
Сі Цзіньпін підтримав африканський "мирний план" для України
У Міністерстві закордонних справ Китаю розповіли, що під час розмови щодо так званої "української кризи" Рамафоса сказав, що ПАР:
- підтримує позиційний документ Китаю щодо її політичного вирішення,
- сподівається, що Україна і Росія зможуть відновити переговори якомога швидше.
Також президент ПАР розповів про намір мирної делегації лідерів 6 африканських країн, включаючи Південну Африку, відвідати Україну і Росію, щоб "домогтися якнайшвидшого припинення конфлікту".
Своєю чергою, лідер Китаю відзначив:
- послідовну позицію Пекіну щодо ситуації в Україні,
- готовність і надалі сприяти політичному врегулюванню і вирішенню "кризи" шляхом діалогу.
Дуже добре, що пан президент із лідерами африканських держав сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну. Сподіваюся, миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, зможуть висловити раціональні голоси за мир і переконати в необхідності переговорів,
– цитує МЗС Китаю слова Сі.
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Китай звинуватив Захід у російсько-українській війні
- На цьогорічному "Діалозі Шангрі-Ла" Китай звинуватив Захід у розпалюванні нової холодної війни та нападі Росії на Україну. Це все відбулося на тлі провокацій у Тайванській протоці, де китайський військовий корабель перетнув перед американським есмінцем чутливу водну артерію біля Тайваню.
- У відповідь міністр оборони України Олексій Резніков, який на той час сидів біля китайського представника, зазначив, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами. Київ готовий прийняти Пекін як посередника в мирній ініціативі щодо завершення війни, проте за умови звільнення всіх окупованих територій.
- Варто зауважити, що Пекін відмовився від особистої зустрічі між міністрами оборони США та Китаю. Видання Reuters повідомило, що діалог між країнами таки відбувся, але не публічно. Високопосадовці з приблизно 20 найбільших розвідувальних агентств світу провели у Сінгапурі секретну зустріч.