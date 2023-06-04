Подія відбулася на полях міжурядової конференції з безпеки Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі. За даними джерел Reuters, такі зустрічі організовує уряд країни.

Впродовж кількох років їх непомітно проводять в окремому місці поруч із безпековим самітом. Раніше про подібні зустрічі не повідомляли.

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Глави розвідок світу провели секретну зустріч

США представляла директорка Національної розвідки Авріл Хейнс, яка очолює розвідувальну спільноту своєї країни, водночас Китай був серед інших присутніх країн, попри напруженість у відносинах між двома наддержавами.

Зустріч є важливою подією в міжнародному тіньовому порядку денному. З огляду на кількість країн-учасниць, це не фестиваль хитрощів, а скоріше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих результатів,

– сказала особа, обізнана з ходом дискусій.

За її словами, між розвідувальними службами існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть говорити, коли більш офіційна і відкрита дипломатія є складною.

"Це дуже важливий фактор під час напруженості, і сінгапурська подія допомагає цьому сприяти", – підсумував співрозмовник.

Представник Міністерства оборони Сінгапуру заявив, що під час участі в Діалозі Шангрі-Ла учасники, включно з високопоставленими співробітниками розвідувальних служб, також користуються можливістю зустрітися зі своїми колегами.

"Міністерство оборони Сінгапуру може сприяти проведенню деяких із цих двосторонніх або багатосторонніх зустрічей. Учасники вважають такі зустрічі, що проводяться в кулуарах, корисними", – заявив він.

Своєю чергою, посольство США в Сінгапурі повідомило, що не має інформації про цю зустріч. Уряди Китаю та Індії також не відразу відповіли на запити журналістів про коментарі.

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Глави розвідок обговорювали Україну

Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія керують так званою мережею "П'ять очей" для збору та обміну широким спектром розвідувальних даних, а їхні представники розвідки часто зустрічаються.

Більш масштабні зустрічі розвідувальної спільноти відбуваються рідше і майже ніколи не афішуються. Хоча про конкретні дискусії в Сінгапурі відомо небагато, у переговорах, за даними анонімних джерел, фігурували війна Росії в Україні й транснаціональна злочинність.

Ввечері 1 червня керівники розвідок провели неформальну зустріч. Представника Росії на ній не було. Своєю чергою, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов був присутній на Діалозі Шангрі-Ла. Проте, за його словами, не брав участі у зустрічі розвідки.

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Що відбувалося у Сінгапурі

За інформацією ще одного джерела, тон зустрічі був налаштований на співпрацю і взаємодію, а не на конфронтацію. На головному Діалозі з питань безпеки понад 600 делегатів з 49 країн провели 3 дні:

пленарних засідань,

двосторонніх і багатосторонніх зустрічей за зачиненими дверима.

З промовами виступили прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Китаю Лі Шанфу та його колеги з Великої Британії. Також виступили представники Японії, Канади, Індонезії та Південної Кореї.

Хейнс була серед офіційних делегатів США. Під час дискусії про кібербезпеку на головному засіданні вона заявила, що співпраця між Сполученими Штатами та Китаєм є надзвичайно важливою.

Абсолютно критично важливо, навіть коли існує недовіра, і навіть коли ви стикаєтеся з фактичними супротивниками, намагатися працювати та співпрацювати з питань, що становлять взаємний інтерес, а також намагатися управляти потенціалом ескалації,

– заявила директорка Національної розвідки США.

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