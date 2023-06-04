Событие произошло на полях межправительственной конференции по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. По данным источников Reuters, подобные встречи организует правительство страны.

На протяжении нескольких лет их незаметно проводят в отдельном месте рядом с саммитом безопасности. Ранее о подобных встречах не сообщали.

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Главы разведок мира провели секретную встречу

США представляла директор Национальной разведки Аврил Хейнс, возглавляющая разведывательное сообщество своей страны, в то же время Китай был среди других присутствующих стран, несмотря на напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами.

Встреча является важным событием в международной теневой повестке дня. Учитывая количество стран-участниц, это не фестиваль уловок, а скорее способ способствовать более глубокому пониманию намерений и конечных результатов,

– сказало лицо, знакомое с ходом дискуссий.

По его словам, между разведывательными службами существует негласный кодекс, согласно которому они могут говорить, когда более официальная и открытая дипломатия является сложной.

"Это очень важный фактор во время напряженности, и сингапурское событие помогает этому способствовать", – подытожил собеседник.

Представитель Министерства обороны Сингапура заявил, что при участии в Диалоге Шангри-Ла участники, включая высокопоставленных сотрудников разведывательных служб, также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами.

"Министерство обороны Сингапура может способствовать проведению некоторых из этих двусторонних или многосторонних встреч. Участники считают проводимые в кулуарах встречи полезными", – заявил он.

В свою очередь, посольство США в Сингапуре сообщило, что не располагает информацией об этой встрече. Правительства Китая и Индии также не сразу ответили на запросы журналистов о комментариях.

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Главы разведок обсуждали Украину

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия управляют так называемой сетью "Пять глаз" для сбора и обмена широким спектром разведывательных данных, а их представители разведки часто встречаются.

Более масштабные встречи разведывательного сообщества проходят реже и почти никогда не афишируются. Хотя о конкретных дискуссиях в Сингапуре известно немного, в переговорах, по данным анонимных источников, фигурировала война России в Украине и транснациональная преступность.

Вечером 1 июня руководители разведок провели неформальную встречу. Представителя России на ней не было. В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов присутствовал на Диалоге Шангри-Ла. Однако, по его словам, не участвовал во встрече разведки.

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Что происходило в Сингапуре

По информации еще одного источника, тон встречи был настроен на сотрудничество и взаимодействие, а не на конфронтацию. На главном Диалоге по безопасности более 600 делегатов из 49 стран провели 3 дня:

пленарных заседаний,

двусторонних и многосторонних встреч за закрытыми дверями.

С речами выступили премьер-министр Австралии Энтони Албанез, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Китая Ли Шанфу и его коллеги из Великобритании. Также выступили представители Японии, Канады, Индонезии и Южной Кореи.

Хейнс была среди официальных делегатов США. В ходе дискуссии о кибербезопасности на главном заседании она заявила, что сотрудничество между Соединенными Штатами и Китаем чрезвычайно важно.

Совершенно критически важно, даже когда существует недоверие, и даже когда вы сталкиваетесь с фактическими противниками, пытаться работать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также пытаться управлять потенциалом эскалации,

– заявила директор Национальной разведки США.

Любопытно! Американские чиновники 2 июня сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Китай в прошлом месяце для переговоров с китайскими коллегами. Администрация Байдена стремится усилить коммуникацию с Пекином.