Об этом он заявил во время беседы с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Следует заметить, что Си Цзиньпин до сих пор не может назвать войну войной, но якобы ищет мира.

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Си Цзиньпин поддержал африканский "мирный план" для Украины

В Министерстве иностранных дел Китая рассказали, что во время разговора о так называемом "украинском кризисе" Рамафоса сказал, что ЮАР:

поддерживает позиционный документ Китая относительно его политического решения,

надеется, что Украина и Россия смогут возобновить переговоры как можно скорее.

Также президент ЮАР рассказал о намерении мирной делегации лидеров 6 африканских стран, включая Южную Африку, посетить Украину и Россию, чтобы "добиться скорейшего прекращения конфликта".

В свою очередь лидер Китая отметил:

последовательную позицию Пекина по ситуации в Украине,

готовность и дальше способствовать политическому урегулированию и решению "кризиса" путем диалога.

Очень хорошо, что президент с лидерами африканских государств сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину. Надеюсь, миролюбивые страны мира, отстаивающие справедливость, смогут выразить рациональные голоса за мир и убедить в необходимости переговоров,

– цитирует МИД Китая слова Си.

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