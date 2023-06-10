Об этом он заявил во время беседы с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Следует заметить, что Си Цзиньпин до сих пор не может назвать войну войной, но якобы ищет мира.
Интересно Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине", – МИД
Си Цзиньпин поддержал африканский "мирный план" для Украины
В Министерстве иностранных дел Китая рассказали, что во время разговора о так называемом "украинском кризисе" Рамафоса сказал, что ЮАР:
- поддерживает позиционный документ Китая относительно его политического решения,
- надеется, что Украина и Россия смогут возобновить переговоры как можно скорее.
Также президент ЮАР рассказал о намерении мирной делегации лидеров 6 африканских стран, включая Южную Африку, посетить Украину и Россию, чтобы "добиться скорейшего прекращения конфликта".
В свою очередь лидер Китая отметил:
- последовательную позицию Пекина по ситуации в Украине,
- готовность и дальше способствовать политическому урегулированию и решению "кризиса" путем диалога.
Очень хорошо, что президент с лидерами африканских государств сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину. Надеюсь, миролюбивые страны мира, отстаивающие справедливость, смогут выразить рациональные голоса за мир и убедить в необходимости переговоров,
– цитирует МИД Китая слова Си.
Стоит прочесть Крест на "Силе Сибири-2" и вассалитет Путина: как Китай строит новый мировой порядок
Китай обвинил Запад в российско-украинской войне
- На "Диалоге Шангри-Ла" в этом году Китай обвинил Запад в разжигании новой холодной войны и нападении России на Украину. Это все произошло на фоне провокаций в Тайванском проливе, где китайский военный корабль пересек перед американским эсминцем чувствительную водную артерию возле Тайваня.
- В ответ министр обороны Украины Алексей Резников, сидевший в то время возле китайского представителя, отметил, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры с террористами. Киев готов принять Пекин как посредника в мирной инициативе по завершению войны, однако при условии освобождения всех оккупированных территорий.
- Следует отметить, что Пекин отказался от личной встречи между министрами обороны США и Китая. Издание Reuters сообщило, что диалог между странами все же состоялся, но не публично. Высокопоставленные чиновники из примерно 20 крупнейших разведывательных агентств мира провели в Сингапуре секретную встречу.