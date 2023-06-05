Резников добавил, что только тогда Киев сочтет Китай "эффективным переговорщиком". Кроме этого, он добавил, что не услышал от китайской стороны никакого заявления о давлении на Россию отдать обратно оккупированные территории.

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Резников резко ответил о посредничестве Китая в войне

Украинский глава Минобороны отметил, что он хочет видеть доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Поэтому если Китай заинтересован в посредничестве, он должен заставить российскую армию вывести свои вооруженные силы с территории Украины.

Если нет, извините, с какой (причины – 24 Канал) мы будем сидеть и тратить время?

– подчеркнул Резников.

Также Резников отметил, что на форуме безопасности в Сингапуре он встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу. Министр отметил, что шаги Китая по убеждению России остановить войну ему пока не известны.

"Я считаю, что Китай стал старшим братом, а Россия – младшим. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", – сказал он.

Несмотря на это, он добавил, что это "больше надежды, чем веры".

Какие действия предпринимал Китай для урегулирования войны России против Украины