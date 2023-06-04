Такое мнение 24 Каналу озвучил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, Украине не стоит ждать поддержки от Китая.
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"То, что предлагает Китай, – это капитуляция Украины. Перед тем, как озвучивать какие-либо "мирные планы", должно быть осуждение преступлений России. Со стороны Китая этого нет. Не следует рассчитывать, что мы можем ожидать от них поддержки", – убежден политолог.
Китаю выгодна война в Украине
Антонюк отметил, что война в Украине – это маркер, будет ли Третья мировая война. Если Китай согласится с этим, то будут соблюдены все нормы международного права. Это будет признаком того, что мир движется в сторону здравого смысла и адекватности.
Есть опасность. Китай долгое время выстраивает стратегию, будет использовать разные инструменты, как это делала Россия: под видом различных инвестиционных проектов, экономических благ, сотрудничества будет пытаться подкупать и убеждать политиков тех или иных стран,
– предположил он.
Политический консультант считает, что война в Украине очень выгодна коммунистической партии Китая. Именно после начала полномасштабного вторжения России в Украину Пекин смог выйти из имиджевых потерь, произошедших во время пандемии коронавируса.
Антонюк о позиции Китая: смотрите видео
Позиция Китая относительно войны в Украине: последние новости
- Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал журналистам Bloomberg, что Китай продолжал настаивать на роли "миротворца" в войне, несмотря на тесные политические и экономические связи с Москвой.
- По его словам, Пекин готов к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством.
- Представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сначала побывавший в Украине, а впоследствии посетивший Россию, заявил, что Китай и ЕС наконец-то имеют общие взгляды по урегулированию "украинского кризиса" (так в КНР называют войну России с Украиной).
- Впоследствии Ли Хуэй отметил, что в Пекине рассматривают еще одну "миротворческую" миссию, потому что предыдущая поездка китайского дипломата могла "не дать немедленных результатов".