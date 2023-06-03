Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил на встрече с главой Минобороны Украины 3 июня в Сингапуре. Главы Минобороны стран приехали на форум безопасности "Диалог Шангри-Ла".
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Что известно о встрече Резникова с главой Минобороны Китая
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал журналистам, что Китай продолжал настаивать на роли миротворца в войне, несмотря на тесные политические и экономические связи с Москвой. Украинская сторона во время встречи пыталась углубить понимание Пекином ситуации на местах.
Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством. Я надеюсь, что после встречи мы увидим определенную динамику,
– рассказал заместитель Алексея Резникова.
Издание также отметило, что:
- Пекин активизировал усилия по проведению переговоров о прекращении войны России в Украине в рамках более широкого плана, который возглавил лидер Китая Си Цзиньпин;
- предложение Пекина содержит призыв к прекращению огня. Киев, Вашингтон и их союзники это предложение отвергли, ведь это поможет России закрепиться на оккупированных украинских землях.
Что этому предшествовало
- После разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпином, Китай назначил спецпредставителя Ли Хуэя. Последний посещал Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.
- В частности, в Польше он заявлял, что эскалация и затягивание "украинского кризиса" не в пользу всех сторон. По его словам, Китай надеется, что война "утихнет как можно быстрее и можно будет возобновить мирные переговоры".
- Уже 2 июня специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Китай готов рассмотреть возможность отправка еще одной делегации в Европу. В частности, она может быть направлена для переговоров по урегулированию войны в Украине.