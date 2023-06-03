Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував це на зустрічі з главою Міноборони України 3 червня в Сінгапурі. Глави Міноборони країн приїхали на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла".
Дивіться також Тривожні заяви Сі Цзіньпіна: чи означають вони ймовірний військовий конфлікт зі США
Що відомо про зустріч Резнікова з главою Міноборони Китаю
Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів журналістам, що Китай продовжував наполягати на ролі миротворця у війні, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою. Натомість українська сторона під час зустрічі намагалась поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях.
Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом. Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку,
– розповів заступник Олексія Резнікова.
Видання також зауважило, що:
- Пекін активізував зусилля з проведення переговорів про припинення війни Росії в Україні в рамках ширшого плану, який очолив лідер Китаю Сі Цзіньпін;
- пропозиція Пекіна містить заклик до припинення вогню. Київ, Вашингтон та їхні союзники цю пропозицію відкинули, адже фактично це допоможе Росії закріпитись на окупованих українських землях.
Що цьому передувало
- Після розмови Володимира Зеленського з Сі Цзіньпіном, Китай призначив спецпредставника Лі Хуея. Останній відвідував Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.
- Зокрема, у Польщі він заявляв, що ескалація та затягування "української кризи" не на користь усіх сторін. За його словами, Китай сподівається, що війна "втихне якнайшвидше і можна буде відновити мирні переговори".
- Вже 2 червня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що Китай готовий розглянути можливість відправлення ще однієї делегації в Європу. Зокрема, її можуть скерувати для переговорів щодо врегулювання війни в Україні.