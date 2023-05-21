Представник Китаю мав розмову із заступником міністра закордонних справ Польщі Войцехом Гервелем. У Китаї заявили, що сторони обміняли думками щодо врегулювання "української кризи". Варто зазначити, що саме так Пекін називає повномасштабну війну, яку Росія почала проти України.

Важливо Китай хоче побудувати правильну стратегію поведінки, – аналітикиня про мету турне Лі Хуея

Що заявив спецпредставник Китаю в Польщі

Лі Хуей заявив, що ескалація та затягування "української кризи" не на користь усіх сторін. За його словами, Китай сподівається, що війна "втихне якнайшвидше і можна буде відновити мирні переговори".

Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна і зводиться до сприяння миру та переговорам. На основі документа "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи" Китай готовий зміцнювати діалог з усіма сторонами, продовжувати розширювати спільний знаменник політичного вирішення кризи та поступово накопичувати консенсус та закласти міцну основу для припинення вогню та війни,

– заявив Хуей.

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії також додав, що:

Польща – близький сусід України та важлива країна у Центральній та Східній Європі;

вони надають великого значення важливій ролі Польщі та готові продовжувати підтримувати контакти з країною. Зокрема, й щодо політичного врегулювання "української кризи", підтримування створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки та надання міцних гарантій європейської безпеки".

"Китай готовий працювати з Польщею, щоб постійно виводити китайсько-польські відносини на новий рівень на основі взаємної поваги, рівного поводження, взаємної вигоди та взаємовигідних результатів", – заявив спецпредставник Китаю.

Яка позиція Польщі

Під час зустрічі з Лі Хуеєм заступник глави МЗС Польщі Войцех Гервель закликав Китай тиснути на Росію для припинення війни проти України.

У МЗС Польщі пояснили, що Гарвель визнав відповідальність Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН. Також він сказав, що сподівається на те, що Китай засудить агресію Росії та чинитиме тиск на Кремль, щоби вона повернулася до дотримання принципів міжнародного права.

Також польська сторона заявила, що стурбована заявами Китаю про бажання зміцнити двосторонні зв'язки з Росією.

Що цьому передувало