Представитель Китая имел разговор с замминистра иностранных дел Польши Войцехом Гервелем. В Китае заявили, что стороны обменяли мнениями по урегулированию "украинского кризиса". Стоит отметить, что именно так Пекин называет полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины.

Важно Китай хочет построить правильную стратегию поведения, – аналитикиня о цели турне Ли Хуэя

Что заявил спецпредставитель Китая в Польше

Ли Хуэй заявил, что эскалация и затягивание "украинского кризиса" не в пользу всех сторон. По его словам, Китай надеется, что война "утихнет как можно быстрее и можно будет возобновить мирные переговоры".

Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" последовательна и сводится к содействию миру и переговорам. На основе документа "Позиция Китая относительно политического разрешения украинского кризиса" Китай готов укреплять диалог со всеми сторонами, продолжать расширять общий знаменатель политического разрешения кризиса и постепенно накапливать консенсус и заложить прочную основу для прекращения огня и войны,

– заявил Хуэй.

Специальный представитель Китая по делам Евразии также добавил, что:

Польша – близкий сосед Украины и важная страна Центральной и Восточной Европы;

они придают большое значение важной роли Польши и готовы продолжать поддерживать контакты со страной. В частности, и о политическом урегулировании "украинского кризиса", поддержании создания сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности и предоставлении прочных гарантий европейской безопасности".

"Китай готов работать с Польшей, чтобы постоянно выводить китайско-польские отношения на новый уровень на основе взаимного уважения, равного обращения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов", – заявил спецпредставитель Китая.

Какая позиция Польши

Во время встречи с Ли Хуэем замглавы МИД Польши Войцех Гервель призвал Китай давить на Россию для прекращения войны против Украины.

В МИД Польши объяснили, что Гарвель признал ответственность Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Также он сказал, что надеется, что Китай осудит агрессию России и будет оказывать давление на Кремль, чтобы он вернулса к соблюдению принципов международного права.

Также польская сторона заявила, что озабочена заявлениями Китая о желании укрепить двусторонние связи с Россией.

Что этому предшествовало