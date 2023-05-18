Во время разговора Ли Хуэй заявил, что от кризиса нет панацеи". По его словам, прекращение войны потребует от всех сторон укрепления доверия и создания условий для прекращение огня и мирных переговоров.
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Ли также сказал, что Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей". В сообщении не говорится, что говорил на встрече Зеленский.
Встреча спецпредставителя правительства КНР с Кулебой
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба переговорил со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэем в рамках его визита в Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины,
– отметила в МИД Украины.
Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта.
Отметим, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй должен посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения возможности урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против Украины.
Позиция Китая по поводу войны в Украине
Китай пытается придерживаться нейтралитета в отношении войны России против Украины. Ранее в МИД призывали не только избегать пропаганды, но и "избегать возникновения конфликтов между государствами". И это при том, что "конфликт", а на самом деле кровожадная война России против Украины длится годами.
Также в МИДе призвали иностранные посольства и международные организации в Пекине не использовать внешние стены своих построек "для политической пропаганды", имея в виду, вероятно, знаки, демонстрирующие поддержку Украины.