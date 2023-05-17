Это 24 Каналу прокомментировал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, украинско-китайские отношения не могут вызвать ревности в США.

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"Я не думаю, что Китай будет существенно влиять на вступление Украины в НАТО, потому что для Запада не имеет значения его позиция ни в коем виде, а отношения Киева и Пекина не могут вызвать существенную ревность со стороны Вашингтона или Брюсселя", – сказал Фейгин.

Правозащитник добавил, что пока Украина не принадлежит к западной коалиции, ей отпущена индульгенция на "теплые" отношения с Китаем.

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По мнению Фейгина, более "смелым" кажется президент Франции Эммануэль Макрон, который летал в Пекин для решения экономических вопросов.

Изменит ли Украина вектор своей внешней политики

Политик отметил, что украинско-китайские отношения могут повлиять на окончание войны, ведь Пекин играет немаловажную роль для России. Но это не значит, что Украина изменит вектор внешней политики, о чем даже свидетельствует история с национализацией "Мотор Сечи".

"Я думаю, что Киев не будет действовать в многовекторном формате – и с Пекином, и с Вашингтоном. Он прекрасно понимает, кто давал оружие и деньги. Игра дипломатическая будет, а стратегического союза не будет никогда", – подытожил Фейгин.

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