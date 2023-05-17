Це 24 Каналу прокоментував російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, українсько-китайські відносити не можуть викликати ревнощів у США.

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"Я не думаю, що Китай суттєво впливатиме на вступ України в НАТО, тому що для Заходу не має значення його позиція в жодному вигляді, а відносини Києва й Пекіна не можуть викликати суттєвих ревнощів з боку Вашингтона чи Брюсселя", – сказав Фейгін.

Правозахисник додав, що допоки Україна не належить до західної коаліції, їй відпущено індульгенцію на "теплі" відносини з Китаєм.

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На думку Фейгіна, більш "сміливим" видається президент Франції Еммануель Макрон, який літав у Пекін задля розв'язання економічних питань.

Чи змінить Україна вектор своєї зовнішньої політики

Політик зауважив, що українсько-китайські відносини можуть вплинути на закінчення війни, адже Пекін грає важливу роль для Росії. Але це не означає, що Україна змінить вектор зовнішньої політики, про що свідчить навіть історія з націоналізацією "Мотор Січі".

"Я думаю, що Київ не діятиме в багатовекторному форматі – і з Пекіном, і з Вашингтоном. Він прекрасно розуміє, хто давав зброю та гроші. Гра дипломатична буде, а стратегічного союзу не буде ніколи", – підсумував Фейгін.

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