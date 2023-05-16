Про це 24 Каналу сказав юрист-аналітик Андрій Вігірінський. За його словами, за одну поїздку жодні рішення не ухвалюються, але візит Лі Хуея є певним підготовчим заходом.

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Навіщо Лі Хуей їде до України

Він зауважив, що це буде перша комунікація спецпредставника Китаю із будь-якими представниками – чи то України, чи то Франції, Німеччини чи Польщі. Тож цій зустрічі нічого не передувало.

Тобто з "чистого аркуша" починається діалог, певною підготовкою до якого великою мірою можна назвати, напевно, лише комунікацію Сі і президента Зеленського,

– сказав Вігірінський.

Тому, за його словами, насамперед це ознайомчий візит, спроба зрозуміти не лише офіційну риторику. Позицію ж України чітко показує план Зеленського, який складається із 10 пунктів.

Спецпредставник Китаю комунікує для пошуку того сценарію, який влаштовує, зокрема й сторону агресора, адже відбудеться також візит в Росію.

Тому, на думку юриста-аналітика, спецпредставник Китаю буде ознайомлюватися, усвідомить коло суб'єктів в Україні, які безпосередньо з ним комунікуватимуть. І ключове – це відчути консолідованість чи однозначність позиції, тому й така географія поїздок. Через Польщу він, зокрема, хоче почути позицію й зрозуміти США.

Яка справжня роль Китаю

Вігірінський зазначив, що за одну поїздку жодні рішення не ухвалюються, тим паче, що умовний пас до місця, де, можливо, буде вироблено консолідоване рішення, вже зробив Еммануель Макрон на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським.

Йдеться, нагадав він, про готовність ініціювати мирну конференцію впродовж цього року, на якій зібрати всі зацікавлені сторони. Делегатом Росії, наприклад, можуть бути такі країни, як Бразилія та Китай.

Китай, який матиме можливість забезпечити дотримання певних умов, правил, порядку й, припустимо, виконання зобов'язань Росією в ході цього певного перемовного процесу,

– пояснив юрист-аналітик.

А те, резюмував він, що передує цій конференції – підготовчі заходи, які включають і багатосторонні комунікації, зокрема, за участю китайського спецпредставника.

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