Пекін повідомив, що з 15 травня Китай направить спеціального посланця у різні країни світу, зокрема в Україну та Росію, щоб обговорити "політичне врегулювання" війни в Україні.

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У які країни Китай відправить представника свого уряду

Китай повідомив, що відправить представника свого уряду в різні країни для політичного врегулювання "української кризи" – так в країні називають війну Росії в Україні.

Посол Лі Хуей відвідає наступні країни:

Україну,

Польщу,

Францію,

Німеччину,

Росію.

З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з євразійських справ, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи,

– заявив офіційний представник МЗС Ван Веньбінь.

Нагадаємо, про те, що Китай направить в Україну свого представника, стало відомо 28 квітня 2023 року після розмови Володимира Зеленського із Сі Цзіньпінем.

Що відомо про розмову Зеленського та Сі