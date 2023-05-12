Пекин сообщил, что с 15 мая Китай направит специального посланника в разные страны мира, в частности, в Украину и Россию, чтобы обсудить "политическое урегулирование" войны в Украине.

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В какие страны Китай отправит представителя своего правительства

Китай сообщил, что отправит представителя своего правительства в разные страны для политического урегулирования "украинского кризиса" – так в стране называют войну России в Украине.

Посол Ли Хуэй посетит следующие страны:

Украину,

Польшу,

Францию,

Германию,

Россию.

С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по евразийским делам, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса,

– заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Напомним, о том, что Китай направит в Украину своего представителя, стало известно 28 апреля 2023 года после разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем.

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